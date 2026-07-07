Акции ВТБ пока останутся под давлением - "Цифра брокер"

Котировки акций ВТБ будут оставаться под давлением до появления четких сигналов о возобновлении цикла снижения ставки Банка России, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Цена бумаг банка обновила исторические минимумы, констатируют эксперты.

Давление оказывает общая переоценка финансового сектора в условиях, когда рынок закладывает более длительное сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ, отмечают они. Это увеличивает стоимость фондирования и давит на процентную маржу.

Кроме того, указывают в инвесткомпании, инвесторы выходят из рисковых активов на фоне геополитической неопределенности.

"На наш взгляд, до появления четких сигналов о возобновлении цикла снижения ставки акции ВТБ будут оставаться под давлением, несмотря на фундаментальную недооценку", - пишут аналитики в комментарии.

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