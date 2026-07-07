Курс рубля вернется выше 11,4 руб./юань в рамках коррекции - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля должен вернуться выше 11,40 руб./юань в рамках коррекции, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль неожиданно перешел к резкому укреплению. Фундаментальных драйверов для такой динамики не было - вероятно, такой рост рубля стал следствием общей рыночной паники, - пишут эксперты в комментарии. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,21 руб./юань. С учетом того, что с сегодняшнего дня официально произошел переход на более низкие покупки валюты Минфином, рубль на время может остаться крепким, но далее курс все же должен вернуться выше 11,40 руб./юань в рамках коррекции".

Нефтяные цены в понедельник мало изменились по итогам дня. Впрочем, ночью СМИ сообщили об ударах Ирана по торговым судам. На этом фоне во вторник фьючерсы Brent подросли к $73/барр. Если последние новости не приведут к каким-либо значимым нарушениям в переговорных процессах, котировки вернутся ближе к $72/барр., считают аналитики банка.

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