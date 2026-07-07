Индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2100-2200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2100-2200 пунктов на торгах во вторник с возможным тестированием в ходе сессии его верхней границы, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что пока основные факторы продолжают играть против рынка и без существенных изменений на геополитическом треке, улучшения ожиданий по экономике и траектории ключевой ставки рынку будет сложно найти поводы для полноценного разворота.

Технически рынок также выглядит слабо - все тренды направлены вниз, а уход индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов открывает дорогу к следующей среднесрочной цели снижения - району 2000 пунктов, указывает Зварич в обзоре.

В такой ситуации открытие "длинных" позиций несет на себе повышенные риски, в связи с чем инвесторам стоит занять выжидательную позицию до появления признаков полноценного разворота рынка, говорится в материале.

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