Фондовые индексы США выросли по итогам торгов понедельникв вслед за акциями чипмейкеров. Рынки акций Азии снижаются во вторник, индекс Южной Кореи рухнул более чем на 8%. Нефть дорожает во вторник, Brent торгуется около $72,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, в том числе благодаря существенному повышению котировок акций чипмейкеров.

В частности, бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 6,6%, Texas Instruments - на 3,6%, Western Digital - на 7,1%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 5,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,5%.

Стоимость Broadcom (SPB: AVGO) увеличилась на 3,7% на новости о расширении технологического сотрудничества с Apple Inc. (SPB: AAPL) до 2031 года. Компании заключили многолетние соглашения, по условиям которых Broadcom разработает и поставит ряд кастомных чипов для нескольких поколений продукции Apple.

Micron Technology и Ford Motor (SPB: F) объявили о подписании долгосрочного соглашения о поставках полупроводниковых компонентов для использования в производстве автомобилей следующего поколения. Цена бумаг Micron Technology поднялась на 1%, Ford - на 3,5%.

Однако некоторые аналитики полагают, что полупроводниковый сектор останется волатильным в ближайшем будущем.

"На этой неделе инвесторы продолжат задаваться вопросами об оценке технологических компаний: не зашли ли они слишком далеко, оправданы ли цены или это очередной большой пузырь, который вот-вот лопнет", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Также на этой неделе будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а в четверг и пятницу обнародуют финансовые показатели за прошедший квартал PepsiCo и Delta Air, дав старт очередному сезону отчетности.

По данным LSEG IBES, аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 во втором квартале выросла на 24%, при этом в технологическом секторе она подскочила на 65%.

Котировки бумаг Rivian (SPB: RIVN) в понедельник взлетели на 8,1%. Производитель электромобилей сообщил, что выручка по итогам второго квартала составила $1,55-1,65 млрд. Опрошенные LSEG эксперты в среднем прогнозировали $1,45 млрд.

Кроме того, акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 3,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 3,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%, Apple - на 1,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 6,7%,

В то же время акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) потеряли в цене 1% после сообщения о том, что компания сокращает 4,8 тыс. рабочих мест, что представляет собой 2,1% штата.

"Рынок говорит о том, что Microsoft не может позволить себе все свои капзатраты, и пока нет четкой отдачи от вложенного капитала. Поэтому увольнения сотрудников вместо снижения капрасходов воспринимаются как негативный фактор", - полагает глава Great Hill Capital Томас Хейс.

Стоимость Solstice Advanced Materials рухнула на 15,1%. Производитель специализированной химической продукции и передовых материалов объявил о покупке химкомпании Element Solutions примерно за $14,5 млрд.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) снизились на 2,1%, Keurig Dr Pepper Inc. - на 4,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,7%, Coca-Cola Co. (SPB: KO), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и Visa Inc. (SPB: V) - на 1,4%, ExxonMobil (SPB: XOM) - на 0,4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 155,84 пункта (на 0,29%) и достиг 53055,91 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 54,19 пункта (на 0,72%) - до 7537,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 288,49 пункта (на 1,12%) и завершил сессию на отметке 26121,16 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются во вторник, инвесторы активно продают акции технологических компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4%

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дешевеющие на 10%.

Рыночная стоимость BYD Electronic уменьшается на 5,7%, CMOC Group - на 5,5%, China Life Insurance - на 5%, Xinyi Solar Holdings - на 4,3%.

Капитализация Meituan (SPB: 3690) повышается на 4,7%, Tencent (SPB: 700) - на 2,5%, Techtronic Industries - 1,6%, Laopu Gold - на 1,4%, Lenovo - на 1,3%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 2,1%.

Средний размер оплаты труда в Японии в мае повысился на 3,2% в годовом выражении после роста на пересмотренные 3,6% месяцем ранее, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали номинального роста зарплат на 3,4%, по данным Trading Economics.

Показатель повышается уже 53 месяца подряд, в том числе четыре последних месяца - темпами выше 3%. Это самая длинная серия с 1992 года.

Расходы японских домохозяйств в мае сократились на 0,4% год к году после спада на 0,5% в апреле, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи. Эксперты прогнозировали падение на 2,5% в позапрошлом месяце.

Показатель снижается уже шесть месяцев подряд, но майские темпы стали минимальными за этот период.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Taiyo Yuden (-12,5%).

Рыночная стоимость Sumco Corp. и Kioxia Holdings уменьшается на 12,2%, Murata Manufacturing - на 9,1%, Disco Corp. - на 7,7%.

Цена бумаг Central Japan Railway увеличивается на 4,3%, SHIFT Inc. - на 3,4%, Ryohin Keikaku - на 3,3%, Nitori Holdings - на 3,2%, Recruit Holdings - на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 8,1%.

Samsung Electronics сокращает капитализацию на 9,8%, несмотря на сильную отчетность.

Акции SK Hynix дешевеют на 10,6% после запуска официальной маркетинговой кампании американского листинга этого чипмейкера.

Стоимость бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 0,4%, Hyundai Motor - на 8,1%, Posco - на 4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,5%.

Рыночная стоимость BHP снижается на 2,2%, Rio Tinto - на 2,3%.

Цены на нефть повышаются утром во вторник после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск торгуются по $72,56 за баррель, на $0,57 (0,79%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник они подешевели на $0,13 (0,2%), до $71,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,52 (0,76%), до $69,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,14 (0,2%), до $68,55 за баррель.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

"Дальнейший прогресс в урегулировании может усилить понижающее давление на цены, - написал главный исполнительный директор BankPro Паоло Броккардо. - В то же время любая неудача в переговорах может быстро возобновить восходящий тренд в ценах на нефть".

Несмотря на недавний всплеск активности в Ормузском проливе, восстановление поставок происходит медленнее, чем ожидалось, отметили аналитики ANZ. Владельцы судов всё ещё проявляют осторожность, что ограничивает темпы возвращения экспорта нефти к нормальному уровню, говорится в аналитической записке банка.

"Меры по восстановлению поставок снизили премию за риск, но рынок по-прежнему опасается возлагать слишком большие надежды на стабильность нынешнего перемирия, учитывая непостоянный характер американо-иранских отношений", - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.