Индекс Мосбиржи взял курс вниз на 2000п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи взял курс вниз на отметку 2000 пунктов, при этом и дальнейшее его падение вполне возможно, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пока торги на отечественном рынке идут по нашему сценарию. В позапрошлый четверг, 25 июня, индикатор начал тестировать на прочность зону поддержки 2200-2230 пунктов. Последовавший отскок довольно быстро "захлебнулся", а в понедельник, 6 июля, эта отметка пала без особых проблем, - отмечает эксперт. - Обороты торгов были высокими (около 143 млрд руб.), что говорит о силе тренда и выходе из бумаг среднесрочных инвесторов (в том числе по "стопам")".

Следующая цель снижения индекса Мосбиржи - "круглые" 2000 пунктов, и с большой вероятностью рынок уйдет еще ниже, предупреждает Зацепин.

"По-прежнему не видим никаких поводов для покупок акций. Они будут только при появлении четких предпосылок о начале переговорного процесса по Украине", - пишет он в комментарии.

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