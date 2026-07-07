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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи взял курс вниз на 2000п - "Алор Брокер"
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07 июля 2026 года 10:01
Индекс Мосбиржи взял курс вниз на 2000п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи взял курс вниз на отметку 2000 пунктов, при этом и дальнейшее его падение вполне возможно, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пока торги на отечественном рынке идут по нашему сценарию. В позапрошлый четверг, 25 июня, индикатор начал тестировать на прочность зону поддержки 2200-2230 пунктов. Последовавший отскок довольно быстро "захлебнулся", а в понедельник, 6 июля, эта отметка пала без особых проблем, - отмечает эксперт. - Обороты торгов были высокими (около 143 млрд руб.), что говорит о силе тренда и выходе из бумаг среднесрочных инвесторов (в том числе по "стопам")". Следующая цель снижения индекса Мосбиржи - "круглые" 2000 пунктов, и с большой вероятностью рынок уйдет еще ниже, предупреждает Зацепин. "По-прежнему не видим никаких поводов для покупок акций. Они будут только при появлении четких предпосылок о начале переговорного процесса по Украине", - пишет он в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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