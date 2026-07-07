Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений относительно возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП с одной стороны, и желания некоторых участников рынка купить сильно подешевевшие облигации с другой, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Сигналы Банка России говорят о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку. Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего", - сказал он.

Шохин допустил, что с учетом ситуации на топливном рынке ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки, но, по мнению главы РСПП, это было бы неправильно: "Понятно, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило".

В июне Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25% годовых, в то время как большинство аналитиков склонялось к варианту ее понижения на 0,5 процентного пункта. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля.

Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На полях XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности Рябков также отметил, что контакты между РФ и США не прерываются. "Они идут на всех уровнях. И президенты коммуницируют, безусловно, в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем", - сказал замминистра. "На рабочих уровнях диалог продолжается, и, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме", - отметил Рябков.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, в том числе благодаря существенному повышению котировок акций чипмейкеров. Однако некоторые аналитики полагают, что полупроводниковый сектор останется волатильным в ближайшем будущем. "На этой неделе инвесторы продолжат задаваться вопросами об оценке технологических компаний: не зашли ли они слишком далеко, оправданы ли цены, или это очередной большой пузырь, который вот-вот лопнет", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,3%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 7 июля.

Азиатские фондовые индексы снижаются во вторник, инвесторы активно продают акции технологических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,4% Значение японского Nikkei 225 опускается на 2,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 8,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно растут утром 7 июля после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $72,82 за баррель, на 1,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник они подешевели на 0,2%, до $71,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 1,14%, до $69,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,2%, до $68,55 за баррель.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения. Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, оценивая перспективы нормализации поставок нефти из Персидского залива. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон "либо заключит сделку" с Тегераном, либо "завершит работу" в Иране.

"Меры по восстановлению поставок нефти снизили премию за риск, но рынок по-прежнему опасается возлагать слишком большие надежды на стабильность нынешнего перемирия, учитывая непостоянный характер американо-иранских отношений", - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,122 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,072 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля снизился на 0,32% и составил 119,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 июня) потерял 0,21%, опустившись до 1296,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (-1,81%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-1,66%), "Славнефть-001Р-02" (-1,4%) и "Роснефть-002Р-03" (-1,07%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,33%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,22%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что профессиональная коллекторская организация "Вернем" 9 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Размещение продлится до 23 июля. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка установлена на уровне 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 28,71% годовых. Call-оферта состоится через 1,5 года обращения. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") 15 июля с 11:00 по 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 7-го купона 10-летних облигаций серии 001П-08 объемом 200 млн рублей на уровне 28,5% годовых. Компания в июне 2026 года завершила размещение выпуска. Ставки 1-6-го ежемесячных купонов установлены на уровне 27,5% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 91-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 20,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) вышло из технического дефолта, несколькими выплатами полностью исполнив обязательства по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. В установленный срок выплаты купона (2 июля) компания перевела в НРД только небольшую часть положенных выплат - 0,86 рубля на одну облигацию из 20,55 рубля. Пятилетний выпуск объемом 1,93 млрд рублей был размещен в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 25% годовых до погашения. Последние месяцы "ЕвроТранс" находится в центре обсуждений финансового рынка из-за инцидентов с обслуживанием своего долга. Маркетплейс "Финуслуги" неоднократно фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компанией "народных" облигаций, также о неисполнении обязательств по цифровым финансовым активам "ЕвроТранса" сообщала платформа "А-Токен".

ООО "Альфа Дон Транс" допустило технический дефолт по выплате 11-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей, частично исполнив обязательства. Размер неисполненных обязательств - 2,5 млн рублей, общий размер выплат по 11-му купонному периоду - 6,03 млн рублей. Дата истечения срока технического дефолта - 17 июля. Компания начала размещение выпуска в августе 2025 года, оно продлится до 29 сентября 2026 года. На текущий момент размещены бумаги на 261,9 млн рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 28% годовых до погашения. По эмиссии начиная с 28-го купонного периода предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация и call-опцион в дату окончания 37-го купона.