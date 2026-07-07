Рубль продолжит торги в диапазонах 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль, скорее всего, в целом продолжат во вторник движение в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 соответственно, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом сохранится высокая волатильность и тяготение иностранных валют к нижним границам указанных коридоров, говорится в комментарии эксперта.

"Текущее восстановление рубля выглядит коррекционным и поддерживаемым "лагом" в поступлении валютной выручки, что способствует сохранению повышенного предложения иностранной валюты, несмотря на снижение цен на нефть, - пишет Зварич. - Фактор снижения окажет влияние на предложение ближе к концу июля-в августе, что вкупе с сезонной активизацией спроса на валюту со стороны импортеров может сформировать условия для некоторого ослабления национальной валюты".

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