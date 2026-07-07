Поддержка для индекса RGBI - район 107п - ПСБ

Ближайшая поддержка для индекса RGBI находится в районе 107 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI пока не может нащупать поддержку, снижение котировок среднесрочных и длинных ОФЗ продолжается в отсутствие позитивных новостей, констатирует эксперт.

Традиционно ориентирами для инвесторов служат результаты аукционов Минфина и оперативные данные по инфляции, которые публикуются по средам, однако в текущей ситуации ухода от риска и сохранения проблем с топливом ждать позитива от данной статистики, очевидно, не стоит, указывает он.

"Ближайшая поддержка для индекса RGBI находится на уровнях весны прошлого года (район 107 пунктов). При продолжении эскалации потенциал для снижения котировок госбумаг сохраняется, - пишет Грицкевич в материале банка. - Рекомендуем поддерживать "защитную" структуру облигационного портфеля, отдавая предпочтение умеренной срочности (до двух-трех лет) при сбалансированной структуре портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом "ААА"-"А")".

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