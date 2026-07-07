Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке акций РФ в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Вероятно сохранение высокой волатильности на российском рынке акций и осторожные попытки технического отскока в наиболее перепроданных бумагах в ближайшие торговые сессии, считает аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи в понедельник пробил психологическую отметку в 2200 пунктов и упал до минимумов февраля 2023 года, завершив основную торговую сессию на отметке 2194,14 пункта, констатируют эксперты.

Индекс РТС потерял 3,1%, опустившись до 886,5 пункта.

"Ждем сохранения высокой волатильности и осторожных попыток технического отскока в наиболее перепроданных бумагах в ближайшие дни. Индекс Мосбиржи закрепился ниже 2200 пунктов, и ближайшая поддержка теперь находится в районе 2160 пунктов. Сопротивлением при попытках отскока выступит зона 2240-2250 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

Также они отмечают, что продолжается дивидендный сезон: последний день с дивидендами торгуются акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" и ПАО "Инарктики", закрывается реестр акционеров ПАО "Абрау-Дюрсо".

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