Рынок акций РФ начал неделю с очередного отката, индекс МосБиржи упал ниже 2200п и обновил минимум с февраля 2023г

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения отката в условиях сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ, дневная консолидация после известий о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был затронут вопрос украинского урегулирования, не смогла спровоцировать инвесторов на покупки. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2200 пунктов и обновил минимум с февраля 2023 года, после чего немного скорректировался за счет ослабления официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи откатился до 2194,14 пункта (-2,2%, минимум сессии - 2164,81 пункта - минимум с 20 февраля 2023 года), индекс РТС - до 886,5 пункта (-3,1%, минимум с конца января 2025 года). Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-10,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-7,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-6,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 июля, составил 77,9695 руб. (+74,31 копейки).

Подешевели также "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-6,2%), акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,4% и -5,3% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-3,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,9%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали акции "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (+3,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Совет директоров МКПАО "ЦИАН" утвердил проведение обратного выкупа акций компании с рынка на сумму до 4 млрд рублей, сообщила компания. Срок программы - 12 месяцев. Buyback будет проводить "дочка" "Циан" - АО "Ц-Решения". Предполагается, что программа стартует во второй половине июля текущего года.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе американских партнеров Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который начался с поздравлений США со знаковым праздником - Днем независимости.

"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал Ушаков.

Как сообщил представитель Кремля, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.

Лидеры России и США условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время.

"С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.

Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Также Песков заявил, что Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. "Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник, что диалог между Россией и США на высшем уровне будет продолжен, анонсированы новые контакты. "Я думаю, что все на эту тему сказано помощником президента Ушаковым. Мы, безусловно, каждый сигнал, тем более сигнал на высшем уровне, воспринимаем не просто максимально серьезно, а с предельной ответственностью. Мы исходим из того, что диалог на высшем уровне продолжится, поскольку анонсированы новые контакты", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, прояснилась ли для российской стороны позиция США по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт как можно скорее, и он верит, что его завершение может быть ближе, чем многие полагают. "Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, вот что я вам могу сказать. У нас с ним был хороший разговор. А президент Зеленский хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

При этом Трамп заявил, что вопрос украинского конфликта страны НАТО обсудят на саммите альянса в Анкаре на этой неделе. "Мы поедем на саммит НАТО, мы будем это обсуждать, и я думаю, что этот конфликт можно будет завершить", - сказал он. Президент США выразил мнение, что стороны подходят к завершению конфликта "гораздо ближе, чем люди осознают".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на прошлой неделе индекс МосБиржи продемонстрировал снижение 17-ю неделю подряд, несмотря на локальные попытки коррекционного роста, текущая пятидневка вновь началась с падения. Основными сдерживающими факторами для покупателей остаются геополитическая напряженность, подешевевшая нефть и сдержанные ожидания по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с февраля 2023 года. В текущей конъюнктуре эмитенты могут рассматривать целесообразность выкупа акций. Совет директоров "ЦИАН" одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 4 млрд рублей сроком в 12 месяцев, что поддержало акции компании.

На этой неделе пройдут дивидендные отсечки сразу у нескольких крупных эмитентов. В понедельник, 6 июля, последний день для покупки акций "ИКС 5" (дивиденды - 245 руб. на акцию за 2025 год, доходность - около 10,8%) и ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (10 руб.). Во вторник, 7 июля, закрывается реестр акционеров "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (выплаты - 5,24 руб. на акцию), в среду отсечка у "МТС" (35 руб., доходность 16% - лидер сезона), "МосБиржи" (19,57 руб., около 11,5%), "Роснефти" (2,27 руб.), в четверг - у "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) (около 15% доходности), МТС-банка (MOEX: MBNK) (96,12 руб.), в пятницу - у Совкомбанка (MOEX: SVCB) (0,35 руб.), "НМТП" (MOEX: NMTP) (около 13,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (около 13%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (69,29 руб.) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (около 6,3%), напомнил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, рынок начинал день в смешанных настроениях, но продажи перевесили и индекс МосБиржи обновил 3-летние минимумы. Позитивных драйверов не появилось, а сообщения об очередных атаках на российскую инфраструктуру ухудшили сантимент. Топливные проблемы могут вылиться в инфляционное давление и торможение секвестра ключевой ставки, считает эксперт.

В геополитике сохраняется неопределенность. В выходные состоялся телефонный разговор президентов России и США, какой-либо важной конкретики по итогам контакта не прозвучало. Предполагается, что Трамп встретится с украинским президентом на саммите НАТО 7-8 июля и затем снова поговорит с Путиным. Цены на нефть Brent в течение дня меняли вектор, но остались вблизи $72 за баррель, подросли драгоценные и цветные металлы. Общерыночный риск-аппетит немного улучшился. Новый этап ирано-американских переговоров намечен на 11 июля.

Во вторник в США выйдут еженедельные данные по изменению занятости (от ADP) и сальдо торгового баланса, агентство EIA обнародует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, на российском рынке пройдет совет директоров "ФосАгро". "Сегодняшний срыв индекса МосБиржи технически неблагоприятен, но быстрый возврат в область 2200 пунктов - обнадеживающий сигнал. Перепроданность рынка может позволить продолжить технический отскок вверх", - считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что рынок акций падает по двум главным причинам: из-за обвала цен на нефть Urals до уровней начала года, предшествующих началу ближневосточного конфликта, и ожиданий инвесторами ужесточения ДКП Банком России во втором полугодии текущего года. Повышение ключевой ставки в этом году, если инфляция сильно вырастет, уже не кажется невероятным сценарием.

Во вторник в Анкаре открывается очередной саммит НАТО, на который приглашен президент Украины. Западные СМИ не исключают, что этот саммит может стать определенным "историческим" событием, если по его итогам США сменят позицию с нейтральной в украинском вопросе на поддержку Украины. По крайней мере, некоторые влиятельные чиновники в администрации президента Трампа ранее утверждали именно это. Возможен, конечно, и другой сценарий, согласно которому Трамп сделает ряд миролюбивых заявлений, что может привести к краткосрочному отскоку рынка во вторник или в ближайшие дни. Однако в любом случае коррекции российского фондового рынка на политических заявлениях не носят долгосрочного характера или разворота существующего нисходящего тренда, полагает аналитик.

Цена Brent на вечерних торгах немного подросла. Возможно, это связано с заявлениями йеменских хуситов о возможности перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, если Израиль и США не будут выполнять условия меморандума с Ираном и продолжать атаки на Иран и Ливан. До конца недели динамика цен Brent ожидается в коридоре $68-73 за баррель, считает аналитик.

В ближайшие две недели на российский фондовый рынок будет оказывать влияние наступление дат закрытия реестра акционеров для получения дивидендов по "голубым фишкам". В период с 6 по 17 июля даты отсечки по многим эмитентам будут приходиться на каждый торговый день. Как правило, периоды наступления дат отсечки по blue chips связаны с фиксацией прибыли, но в то же время на растущем рынке ранее можно было наблюдать реинвестирование дивидендов. Однако в настоящий момент наступление дат отсечек по дивидендам будет одним из важных "медвежьих" факторов. Во вторник индекс МосБиржи покажет динамику в коридоре 2100-2200 пунктов, заключила Мильчакова.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что индекс МосБиржи пробил важную поддержку в районе 2200 пунктов, а индекс ОФЗ вернулся к значениям июня 2025 года. Несмотря на то, что многие акции уже выглядят фундаментально недооцененными, геополитический дисконт продолжает расширяться.

На настроения инвесторов давят сразу несколько факторов: снижение цен на нефть Brent к $72 за баррель, напряженность на внутреннем топливном рынке, а также возросшая вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки Банка России. Дополнительным негативом остаются новости об атаках на российскую инфраструктуру и сохраняющаяся неопределенность вокруг переговоров по украинскому конфликту. В центре внимания инвесторов также саммит НАТО 7-8 июля и ситуация на Ближнем Востоке, хотя риски перебоев поставок нефти через Ормузский пролив постепенно снижаются.

Дополнительное давление создают дивидендные отсечки. В ближайшие дни без дивидендов начнут торговаться акции "ИКС 5", "Роснефти", "МТС" и "Московской биржи", что может временно сдерживать индекс. В то же время по мере завершения дивидендного сезона и продолжения цикла снижения ставок интерес к российским акциям может постепенно восстанавливаться, особенно в наиболее качественных бумагах, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,25%), растут США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 19:00 МСК выросли на 0,7-1,7%, Dow просел менее чем на 0,1%).

Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи снизились на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вышли в небольшой плюс, несмотря на ряд "медвежьих" факторов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $72,18 за баррель (+0,1% и +0,5% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $68,76 за баррель (+0,1% к уровню четверга).

ОАЭ, в мае вышедшие из ОПЕК и ОПЕК+, в июне нарастили добычу нефти до близких к рекордным уровней выше 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), пишет Reuters со ссылкой на источники.

Между тем ведущий член ОПЕК - Саудовская Аравия с августа установит цены на флагманский сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1,5 ниже средней цены корзины Оман/Дубай. Таким образом, цены снизятся максимально за всю историю подсчетов Reuters (с 2003 года).

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), договорились увеличить её на следующий месяц на 188 тыс. б/с. Решение принято на фоне восстановления поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив благодаря соглашению между США и Ираном.

Экспорт нефти из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 млн б/с по сравнению с маем, превысив 10 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. Это, однако, на 40% ниже уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки на бирже дивидендов акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-18,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-9,8%), также просели бумаги ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (-8,7%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-7,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-7,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-6,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-6,8%).

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+9,8% и +8,7% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,9%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+4,5%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+3,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+2,6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,3% и +3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 129,05 млрд рублей (из них 32,5 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 12,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,24 млрд рублей на "префы" "Транснефти").