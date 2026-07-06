Рубль в понедельник существенно вырос в паре с юанем на фоне спроса на рублевую ликвидность в период дивидендных выплат

Москва. 6 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль сильно вырос на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в период дивидендных выплат. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1825 руб., что на 30,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 7 июля на 74,31 копейки, до 77,9695 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,23 рубля, до 89,2595 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществляет суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

"В начале прошлой недели рубль ослабевал до 11,68 за юань (после ослабления на 6,4% неделей ранее) на фоне снижения цен на нефть (котировки Brent опускались к $70 за баррель), однако к пятнице курс стабилизировался в диапазоне 11,4-11,5 руб./юань в ожидании объявления операций Минфина по бюджетному правилу. Минфин сообщил, что в июле сократит покупки валюты на фоне снижения экспортных цен на нефть (в июне - снижение на 27% м/м, до $63,5 за баррель, по данным Минэкономразвития). С учетом этого совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина составят 4,8 млрд руб./день, что сопоставимо с объемом июньских операций (5,3 млрд руб./день)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Торговый диапазон для пары юань/рубль на этой неделе составит 11,3-11,8 руб., для пары доллар/рубль - 77-80 руб./$1, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, подчеркивая, что с июля Банк России существенно сокращает покупки иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

"В июле компании также должны произвести крупные налоговые и дивидендные выплаты, что, вероятно, станет причиной финального аккорда в укреплении рубля, после которого национальная валюта может перейти к плавному ослаблению, - кроме того, отмечает Ващелюк. - На неделе с 6 июля курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.".

Поддержку рублю может оказывать заметное снижение цен на российскую нефть, так как в этих условиях Минфин РФ может перейти от покупок валюты в рамках бюджетного правила к ее продажам.

Цена на флагманскую российскую нефть упала до уровней, наблюдавшихся до конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Согласно этим данным, средняя цена на нефть марки Urals в западных российских портах в первые три дня июля составляла $41,66 за баррель, что более чем вдвое ниже максимального уровня, наблюдавшегося во время нефтяных потрясений в апреле.

Начиная с марта, каждый месяц средняя цена на нефть марки Urals превышала заложенные в бюджете на этот год $59 за баррель, включая $60,92 за баррель в июне, когда уже увеличился трафик через Ормузский пролив.

В свою очередь, цены на нефть на мировом рынке перешли к слабому росту вечером в понедельник, несмотря на ряд "медвежьих" факторов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,2 за баррель, что на 0,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $68,78 за баррель.

ОАЭ, в мае вышедшие из ОПЕК и ОПЕК+, в июне нарастили добычу нефти до близких к рекордным уровней выше 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), пишет Reuters со ссылкой на источники.

Между тем ведущий член ОПЕК - Саудовская Аравия с августа установит цены на флагманский сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1,5 ниже средней цены корзины Оман/Дубай. Таким образом, цены снизятся максимально за всю историю подсчетов Reuters (с 2003 года).

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), договорились увеличить её на следующий месяц на 188 тыс. б/с. Решение принято на фоне восстановления поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив благодаря соглашению между США и Ираном.

Экспорт нефти из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 млн б/с по сравнению с маем, превысив 10 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. Это, однако, на 40% ниже уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу увеличилась на 8 базисных пунктов - до 14,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 14,11% годовых, срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего рабочего дня и остались на отметках 14,49% и 15,32% годовых.