Инвесторам стоит обратить внимание на акции Х5 - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3400 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 53,02% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты полагают, что тренд на консолидацию продуктовой розницы продолжится, и ждут, что по итогам 2026 года расходы на персонал снизят рентабельность EBITDA, процентные доходы сократятся из-за дивидендов, которые выплатила компания.

Аналитики напоминают, что компания вернулась к дивидендам, которые выплачиваются из свободного денежного потока с привязкой к целевому показателю долговой нагрузки: Чистый долг/EBITDA на конец года должен составлять не менее 1,2х и не более 1,4х по старым стандартам учета аренды IAS 17.

Основной риск, по мнению экспертов, представляет общая макроэкономическая неопределенность. Замедление роста ВВП и высокие процентные ставки могут сказываться на спросе в магазинах "ИКС 5", но исторически бизнес компании был довольно устойчивым к этим факторам.

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