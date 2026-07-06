Торговый диапазон для пары рубль/юань составит 11,3-11,8 руб. на текущей неделе - УК "Первая"

Торговый диапазон для пары рубль/юань составит 11,3-11,8 руб., для пары рубль/доллар - 77-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

С июля Банк России существенно сократит продажи иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств ФНБ (с 4,6 млрд руб. в день в первом полугодии 2026 года до 0,58 млрд руб. в день во втором полугодии), напоминает эксперт. При этом регулярные покупки в рамках бюджетного правила в июле уменьшатся до 5,4 млрд руб. в день после июньских 9,9 млрд руб. в день.

"В июле компании также должны произвести крупные налоговые и дивидендные выплаты, что, вероятно, станет причиной финального аккорда в укреплении рубля, после которого национальная валюта может перейти к плавному ослаблению, - отмечает Ващелюк. - На неделе с 6 июля курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.".

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