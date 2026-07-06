Freedom Global понизил прогнозную цену акций "Группы Астра" до 250 руб., сохранив рейтинг "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

Группа "Астра" отчиталась за первое полугодие ростом поставок на 26% год к году (г/г), до 7,3 млрд руб., во втором квартале показатель увеличился на 41% г/г. Для компании это важный сигнал после слабого первого квартала, считает эксперт. Это стало подтверждением временного характера спада в начале и отсутствия признаков устойчивого замедления развития бизнеса.

"Рост поставок обеспечивает не только базовая операционная система, но продукты в области виртуализации, резервного копирования и другие решения, что снижает зависимость от одного направления, - указывает Чернов. - Операционные расходы компании при этом растут медленнее, чем объемы поставок. После слабой маржинальности в первом квартале это как раз то, что инвесторы хотели увидеть".

При этом некоторые риски, на взгляд эксперта, тоже сохраняются, так как высокая ключевая ставка оказывает давление на бюджеты клиентов и может сдвигать часть контрактов на более поздние периоды. Поэтому для устойчивой переоценки акций рынку нужно увидеть сильное второе полугодие и нормализацию прибыли.

"В целом прогноз в отношении акций "Астры" мы оставляем без изменений, но таргет снижаем до 250 руб. за акцию с рейтингом "держать", - пишет Чернов. - Результаты за полугодие поддерживают прежнюю оценку, но пока не дают основания ее повышать. При этом котировки ценных бумаг компании могут оставаться под давлением, пока Банк России удерживает высокую ключевую ставку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.