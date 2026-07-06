Акции Системы, ВТБ и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции АФК "Система", ВТБ и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Индекс Мосбиржи за неделю потерял еще 2,82% с учетом дополнительных торговых сессий, - констатирует эксперт. - По мере приближения к сильной поддержке в районе 2200 пунктов у индекса все больше шансов на развитие кратковременного отскока. При этом стоит соблюдать особую осторожность при открытии длинных позиций, поскольку падение может возобновиться с новой силой".

Акции АФК "Система" после резкого снижения вышли к сильной горизонтальной поддержке в районе 10-11 руб., которая неоднократно подтверждалась в прошлом, отмечает Буянов. "Стохастический осциллятор находится в области перепроданности, что традиционно предшествует развороту, - указывает он. - Полагаем, что в ближайшее время бумаги отыграют пробой и через две недели будут торговаться в коридоре 11,6-11,9 руб. (7,4-10,2%)".

Акции ВТБ после слома февральского восходящего тренда упали к сильной горизонтальной поддержке в районе 70 руб., которая ранее уже сдерживала снижение, напоминает стратег БКС. "Котировки закрепляются у уровня, при этом гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних держится в зеленой зоне, - отмечает он. - Дополнительный сигнал к покупке дает индекс относительной силы, недавно покинувший область перепроданности. Полагаем, что в ближайшее время акции ВТБ развернутся вверх и через две недели будут торговаться в коридоре 76-78 руб. (8,5-11,4%)".

В свою очередь, акции Сбербанка после долгого восходящего тренда резко упали к сильной поддержке в районе 290-300 руб. По мнению Буянова, на скорый разворот указывает индекс относительной силы (RSI) - он первым развернулся вверх и вышел из области перепроданности, опережая остальные индикаторы. Аналитик полагает, что в ближайшее время акции Сбербанка разовьют еще один отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 313-318 руб. (2,8-4,4%).

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