Рост доходностей ОФЗ на текущей неделе продолжится - инвестбанк "Синара"

Долговой рынок остается под давлением со стороны продавцов, рост доходностей на текущей неделе продолжится, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

Котировки госбумаг на прошлой неделе продолжили снижаться, в результате доходности выросли на 15-30 б. п. вдоль всей кривой: в частности, 2-летней серии 26212 - на 17 б. п. до 13,72%, а 10-летней 26245 - на 29 б. п. до 16,33%, констатируют эксперты. Основные индексы ОФЗ на этом фоне завершили неделю падением: индекс государственных облигаций с постоянным купоном, рассчитываемый Московской Биржей по текущим ценам (RGBILP), опустился на 1,25% до 111,90 п., индекс Московской Биржи государственных облигаций (RGBI) - на 0,99% до 111,95 п., а доходность последнего увеличилась на 17 б. п. до 15,78%.

"Долговой рынок остается под давлением со стороны продавцов, и пока не видно существенных факторов, способных переломить сформировавшийся тренд, - указывают Афонин и Каров. - С высокой вероятностью рост доходностей продолжится, хотя темп может снизиться. Ключевыми событиями для долгового рынка на наступившей неделе станут публикация данных по недельной инфляции и аукционы ОФЗ, запланированные на среду".

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