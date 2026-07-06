Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти

Москва. 6 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль подрастает на фоне стабилизации на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4315 руб., что на 5,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 14 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,88 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 1 копейку, до 89,11 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществляет суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

"В начале прошлой недели рубль ослабевал до 11,68 за юань (после ослабления на 6,4% неделей ранее) на фоне снижения цен на нефть (котировки Brent опускались к $70 за баррель), однако к пятнице курс стабилизировался в диапазоне 11,4-11,5 руб./юань в ожидании объявления операций Минфина по бюджетному правилу. Минфин сообщил, что в июле сократит покупки валюты на фоне снижения экспортных цен на нефть (в июне -27% м/м до $63,5 за баррель по данным Минэкономразвития). С учетом этого совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина составят 4,8 млрд руб./день, что сопоставимо с объемом июньских операций (5,3 млрд руб./день)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань на предстоящей торговой неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Стабилизация курсовых котировок пока не выглядит устойчивой, полагает аналитик. Рынок явно испытывает усиление факторов на стороне спроса на валюту, которое может иметь среднесрочный характер, указывает он: это импорт нефтепродуктов; усиление спекулятивной активности; сезонная активизация импортеров, стремящихся зафиксировать более выгодные курсовые условия на фоне вероятного повышения инфляционных ожиданий, и т.д.

Тем не менее, говорится в материале Попова, фундаментальные факторы (жесткая денежно-кредитная политика, уверенный внешнеторговый профицит и т.д.) пока позволяют рассчитывать на сохранение курса в рамках коридора 11-12 руб. за юань, ограничивая среднесрочные ожидания по уровню ослабления национальной валюты.

"Мы ждем на предстоящей неделе закрепления стоимости иностранной валюты в верхней части текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1)", - пишет эксперт ПСБ.

Цены на нефть слегка опускаются в понедельник днем после решения альянса ОПЕК+ о наращивании добычи.

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), договорились увеличить добычу на следующий месяц на 188 тыс. баррелей в сутки.

Решение принято на фоне восстановления поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив благодаря соглашению между США и Ираном.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,02 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,09%, до $68,63 за баррель.

Цены на нефть практически не изменились на прошлой неделе после быстрого снижения вслед за заключением США и Ираном соглашения, позволившего остановить военные действия на Ближнем Востоке и возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

Экспорт нефти из стран Персидского залива в июне вырос более чем на 3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем, превысив 10 млн б/с, свидетельствуют данные Kpler. Это, однако, на 40% ниже уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.