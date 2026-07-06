СберИнвестиции обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики "СберИнвестиций" обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив ПАО "Группа ЛСР", "Ренессанс страхование" и МТС-банк. Вместо них в список вошли акции "Группы Позитив" и "МД Медикал Груп", сообщается в комментарии.

В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Группа Позитив", "Ростелеком", "МД Медикал Груп", "Озон Фармацевтика", "Промомед" и "Хэдхантер".

"Группу Позитив" выбрали благодаря восстановлению бизнеса и возобновлению выплаты дивидендов, - отмечают эксперты. - "МД Медикал Груп" вернулась в список после коррекции котировок. Акции компании также могут поддержать недавние сделки по покупке новых активов".

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