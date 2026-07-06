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06 июля 2026 года 14:49
СберИнвестиции обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики "СберИнвестиций" обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив ПАО "Группа ЛСР", "Ренессанс страхование" и МТС-банк. Вместо них в список вошли акции "Группы Позитив" и "МД Медикал Груп", сообщается в комментарии. В текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Группа Позитив", "Ростелеком", "МД Медикал Груп", "Озон Фармацевтика", "Промомед" и "Хэдхантер". "Группу Позитив" выбрали благодаря восстановлению бизнеса и возобновлению выплаты дивидендов, - отмечают эксперты. - "МД Медикал Груп" вернулась в список после коррекции котировок. Акции компании также могут поддержать недавние сделки по покупке новых активов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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06 июля 2026 года 19:43
Рынок акций РФ начал неделю с очередного отката, индекс МосБиржи упал ниже 2200п и обновил минимум с февраля 2023г
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения отката в условиях сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ, дневная консолидация после известий о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был затронут вопрос украинского урегулирования, не смогла спровоцировать инвесторов на покупки. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2200 пунктов и обновил минимум с февраля 2023 года, после чего немного скорректировался за счет ослабления официального курса рубля. читать дальше
.06 июля 2026 года 19:35
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.06 июля 2026 года 17:11
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.06 июля 2026 года 16:01
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.06 июля 2026 года 15:30
Долговой рынок остается под давлением со стороны продавцов, рост доходностей на текущей неделе продолжится, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. Котировки госбумаг на прошлой неделе продолжили снижаться, в результате доходности выросли на 15-30 б.... читать дальше
.06 июля 2026 года 15:17
Москва. 6 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль подрастает на фоне стабилизации на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4315 руб., что на 5,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.06 июля 2026 года 14:20
Вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время составляет 75,7-77,9 руб./$1, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ослабление рубля, наблюдавшееся во второй половине июня, по нашему мнению, было связано прежде всего с... читать дальше
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Акции Астры - привлекательный вариант ставки на переход рынка к стадии роста - "Газпромбанк Инвестиции"
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.06 июля 2026 года 13:20
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"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Предварительный объем инвестпрограммы эмитента на следующий год... читать дальше
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Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз постепенного ослабления рубля во втором полугодии текущего года до 80-83 руб./$1 из-за уменьшения экспорта и постепенного увеличения импорта, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Сокращение... читать дальше
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