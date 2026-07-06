Акции Астры - привлекательный вариант ставки на переход рынка к стадии роста - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Астра" один из привлекательных вариантов ставки на переход российского фондового рынка к стадии роста, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2026 года.

Согласно комментариям менеджмента, отмечают эксперты, темпы роста операционных расходов в отчетном периоде были существенно ниже темпов роста отгрузок, что подразумевает улучшение операционной эффективности бизнеса относительно второго квартала 2025 года.

По мнению аналитиков сервиса, сильная динамика отгрузок второго квартала вместе с действующей программой обратного выкупа (одобренной 9 июня на 4 млн акций), могут поддержать котировки акций "Астры".

Согласно оценкам экспертов "Газпромбанк Инвестиций", эмитент оценивается с мультипликатором EV/EBITDA ''26П на уровне 3,5х, что предполагает дисконт к технологическому сектору на уровне 20%, хотя исторически "Астра" торговалась с премией к сектору, что делает бумаги одним из привлекательных вариантов ставки на переход рынка к стадии роста.

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