Важная особенность рынка акций США в текущий момент - ротация капитала между секторами - "Финам"

Важной особенностью фондового рынка США в текущий момент остается ротация капитала между секторами, говорится в материале аналитика "Финама" Кристины Гудым.

Американский рынок сохраняет позитивный настрой после сильной прошлой недели, констатирует эксперт.

Фьючерсы на основные индексы торгуются в плюсе: наибольший рост демонстрирует Nasdaq благодаря восстановлению интереса к технологическому сектору. Dow Jones на прошлой неделе обновил исторический максимум, а S&P 500 прибавил около 1,2%, что свидетельствует о сохранении устойчивого спроса на акции, отмечает Гудым.

Важной особенностью текущего рынка остается ротация капитала между секторами, указывает аналитик "Финама".

После двух недель снижения котировок акций производителей полупроводников инвесторы активно перераспределяют средства в финансовый, промышленный и медицинский секторы, которые продолжают обновлять исторические максимумы, говорится в обзоре инвесткомпании.

Аналитики считают такую динамику здоровой для рынка, поскольку рост становится более широким и опирается уже не только на технологические компании.

Также Гудым отмечает, что на текущей неделе ключевым событием для инвесторов станет публикация протокола июньского заседания ФРС, который может дать новые сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики США.

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