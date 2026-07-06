Рынок акций РФ обладает шансами на отскок - "БКС МИ"

Российский рынок акций обладает шансами на отскок, но тренд остается под вопросом, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василия Буянова.

"У рынка все еще нет явных поводов для роста. Геополитическая напряженность сохраняется и усиливается, а сигналов о паузе в цикле денежно-кредитной политики все больше, - пишет эксперт. - После затяжного падения всегда есть шанс на кратковременный отскок, однако рассчитывать на возврат к устойчивой тенденции пока преждевременно. В то же время наступает период дивидендных отсечек у крупных компаний, что может оказать дополнительное давление на индекс Мосбиржи".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.