Рынок ОФЗ может показать техотскок вверх в начале недели - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций может показать технический отскок вверх в начале текущей недели, однако фундаментально ситуация остается непростой, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI не смог удержаться у отметки 114 пунктов, констатирует эксперт: дальнейшее ускорение инфляции и рост ожиданий паузы в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ продавили индекс к 112 пунктам ( минимумам годичной давности).

"Фундаментально для рынка ОФЗ ситуация остается сложной - причины ускорения инфляции пока не устранены, а риски геополитической эскалации по-прежнему актуальны, - пишет Грицкевич. - Вместе с тем в начале недели инвесторы, вероятно, предпримут попытку отыграть телефонный разговор президентов России и США. Однако для полноценного разворота индекса RGBI необходимо дождаться конкретных шагов по деэскалации конфликта".

Аналитик ПСБ по-прежнему рекомендует поддерживать "защитную" структуру облигационного портфеля, отдавая предпочтение умеренной срочности (до двух-трех лет) при сбалансированной структуре портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом "ААА"-"А").

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