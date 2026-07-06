Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 6 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,459 руб. (-3,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществляет суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань на предстоящей торговой неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Стабилизация курсовых котировок пока не выглядит устойчивой, полагает аналитик. Рынок явно испытывает усиление факторов на стороне спроса на валюту, которое может иметь среднесрочный характер, указывает он: это импорт нефтепродуктов; усиление спекулятивной активности; сезонная активизация импортеров, стремящихся зафиксировать более выгодные курсовые условия на фоне вероятного повышения инфляционных ожиданий, и т.д.

Тем не менее, говорится в материале Попова, фундаментальные факторы (жесткая денежно-кредитная политика, уверенный внешнеторговый профицит и т.д.) пока позволяют рассчитывать на сохранение курса в рамках коридора 11-12 руб. за юань, ограничивая среднесрочные ожидания по уровню ослабления национальной валюты.

"Мы ждем на предстоящей неделе закрепления стоимости иностранной валюты в верхней части текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1)", - пишет эксперт ПСБ.

Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,82 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,29%, до $68,48 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника.

Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив.

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на август на 188 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали ее в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.