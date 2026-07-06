Рубль может стабилизироваться в верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань на предстоящей торговой неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Стабилизация курсовых котировок пока не выглядит устойчивой, считает аналитик.

Рынок явно испытывает усиление факторов на стороне спроса на валюту, которое может иметь среднесрочный характер, указывает он: импорт нефтепродуктов; усиление спекулятивной активности; сезонная активизация импортеров, стремящихся зафиксировать более выгодные курсовые условия на фоне вероятного повышения инфляционных ожиданий и т.д.

Тем не менее, говорится в материале Попова, фундаментальные факторы (жесткая денежно-кредитная политика, уверенный внешнеторговый профицит и т.д.) пока позволяют рассчитывать на сохранение курса в рамках коридора 11-12 руб. за юань, ограничивая среднесрочные ожидания по уровню ослабления национальной валюты.

"Мы ждем на предстоящей неделе закрепления стоимости иностранной валюты в верхней части текущего торгового диапазона (11-11,5 рублей за юань и 75-80 руб./$1)", - пишет эксперт ПСБ.

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