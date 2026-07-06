Рынки акций материкового Китая и Гонконга растут в понедельник, остальная Азия в минусе. Brent слабо дешевеет утром понедельника, торгуется около $72 за баррель.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,02%, гонконгский Hang Seng - 0,81%.

Активный подъем в Гонконге демонстрируют бумаги фармкомпании Sino Biopharmaceutical (+6,8%), выпускающей продукты питания Tingyi (+5%), производителя алюминия China Hongqiao (+4,8%), оператора сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology (+4,8%), онлайн-ритейлера JD Health (+4,4%), интернет-компании Tencent (SPB: 700) (+3,9%), девелопера China Resources Land (+3,8%), логистической J&T Global Express (+3,6%), автомобильной Geely (+3,2%).

Акции производителя оптики Sunny Optical дешевеют на 5,6%, выпускающей компоненты для мобильных устройств BYD Electronic - на 3,4%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 3,2%, компьютерной Lenovo - на 3%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International - на 2,3%, специализирующейся на инвестициях в инфраструктуру CK Infrastructure - на 1,7%, нефтяной CNOOC - на 1,6%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,24%.

В падении лидируют производители электроники Taiyo Yuden (-10,9%), Murata (-8,6%) и Ibiden (-8%).

В тройку лидеров роста входят работающие в сфере тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries (+8%) и Kawasaki Heavy Industries (+6,9%), а также металлургическая Japan Steel Works (+6,8%).

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,69%.

Чипмейкер SK Hynix сокращает рыночную стоимость на 2,2%, производитель аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,8%, выпускающая цветные металлы Korea Zinc - на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличивается на 2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 ушел в минус на 0,18%.

Сильнее всего растут в цене акции золотодобывающей Vault Minerals (+11,4%), разработчика облачного ПО WiseTech (+7,9%) и производителя урана Boss Energy (+7,5%), тогда как самое заметное снижение показывают котировки нефтегазовой Strike Energy (-4,8%), поставщика золота Genesis Minerals (-4,1%) и производителя лития Liontown (-3,1%).

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto дешевеют на 0,9% и 0,2% соответственно.

Brent слабо дешевеет в понедельник, WTI стабильна в ходе торгов.

Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив.

Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на август на 188 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали ее в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.

"С учетом выхода ОАЭ из ОПЕК, а также того, что квоты, вероятно, по-прежнему не выполняются, поскольку добыча после конфликта еще только восстанавливается, вряд ли эти цифры имеют большое значение", - говорит аналитик IG Тони Сикамор.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $71,99 за баррель, что на $0,13 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подорожали на $0,32 (0,45%), до $72,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,06 (0,09%), до $68,75 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника.

"После длинных выходных в США трейдеры предпочитают не спешить с активными действиями, и ждут, будут ли отношения Вашингтона и Тегерана на этой неделе конструктивными или волатильными", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.