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06 июля 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 6 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе американских партнеров лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который начался с поздравлений США со знаковым праздником - Днем независимости. Путин в ходе разговора также обрисовал реальную ситуацию на украинском поле боя, где российские войска продолжают наступление и освобождают населенные пункты. В ходе разговора была затронута тема украинского урегулирования, Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений и намерение его спецпредставителей продолжить переговорный процесс, сообщил Ушаков.

"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал Ушаков. Как сообщил представитель Кремля, представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Лидеры России и США условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время.

По словам Ушакова, в ходе разговора президентов РФ и США было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и даже эскалацию украинского кризиса. "С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.

Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Также Песков заявил, что Россия остается отрытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. "Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал Песков в интервью "Вестям".

Биржи США 3 июля были закрыты по случаю праздника (День независимости).

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в понедельник. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,02%, гонконгский Hang Seng - 0,81%. Вместе с тем японский Nikkei 225 снижается на 0,24%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,69%. Австралийский S&P/ASX 200 ушел в минус на 0,18%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно подрастают в понедельник утром. Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. Накануне семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на август на 188 тыс. баррелей в сутки. Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали ее в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,32 за баррель, что на 0,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подорожали на 0,45%, до $72,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,51%, до $69,04 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,278 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,697 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июля снизился всего на 0,02% и составил 120,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1299,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+2,36%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,29%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-1,06%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,35%) и "РЖД-28" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Реиннольц" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 23,82% займа на 71 млн 461 тыс. рублей. Размещение выпуска проходило с 19 мая. Ставка квартального купона была установлена на уровне 25,5% годовых до погашения. Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 с сall-опционом через два года объемом 1 млрд рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 23,14% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 июля. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "ПР-Лизинг" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-02 с офертой через 2,5 года на уровне 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 20% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 21,94% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 3 июля. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МФК "Быстроденьги" 10 июля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки - 21,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону в 23,46% годовых. Предусмотрены сall-опцион через 2 года обращения и амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 13 млн 938 тыс. 438 облигаций серии 001Р-21 по цене 100% от номинала, или 92,9% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в июле 2021 года по ставке 8,4% годовых.

ООО "Бизнес-Лэнд" допустило технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн рублей. "Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано доначислением налоговой задолженности и наличием у ООО "Бизнес-Лэнд" отрицательного сальдо по налогам перед ИФНС, что, в свою очередь, привело к блокировкам основных расчетных и залоговых счетов и невозможности свободного распоряжения денежными средствами", - отметили в компании. Эмитент планирует в ближайшие 10 дней полностью исполнить свои обязательства. "Вне зависимости от обстоятельств эмитент подтверждает, что осознает свои обязательства перед владельцами облигаций и приложит все возможные усилия для поиска оптимального решения, направленного на полное удовлетворение всех требований и исполнение обязательств, не допустив дефолта", - заверили в компании. В обращении находится выпуск облигаций эмитента на 300 млн рублей с погашением в декабре 2027 года. В октябре 2025 года компания уже допускала техдефолт при выплате купона облигаций, однако смогла расплатиться по обязательствам до наступления фактического дефолта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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