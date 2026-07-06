Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2200-2300п на текущей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Бенчмарк продолжил снижение, потеряв по итогам основной торговой сессии пятницы 0,59% и закрывшись на отметке 2242,84 пункта, констатируют эксперты.

Инвесторы фиксировали прибыль после недавнего коррекционного отскока, опасаясь, что ускорение инфляции заставит Банк России взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, отмечают они.

Индекс РТС, напротив, подрос на 0,32% (до 914,9 пункта) на фоне ослабления рубля.

Геополитический фон остается напряженным, что не добавляет "аппетита" к риску, обращают внимание в инвесткомпании.

Также отмечается, что на текущей неделе в центре внимания будет заседание ОПЕК+ 5 июля, на котором обсудят увеличение квот на август. Любое решение, способное стабилизировать нефтяные цены, рынок воспримет позитивно.

Будут опубликованы полные данные по инфляции в России за июнь (10 июля).

Кроме того, на неделе закроются реестры под дивиденды ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", ПАО "МТС", "Московской биржи", "Роснефти" и ряда других эмитентов, что вызовет локальные просадки в бумагах.

"Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов. Ближайшая поддержка - 2200 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2140 пунктам (минимумы 2023 года). Сопротивление находится на уровне 2360 пунктов", - пишут аналитики "Цифра брокера" в материале.

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