Акции "Газпром нефти" интересны для покупки - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "Газпром нефти" в настоящее время наиболее интересны для покупки среди российских нефтедобытчиков, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

Эксперт указывает, что в текущих условиях среди нефтедобытчиков выигрывают компании с фокусом на переработке.

По его оценке, "Газпром нефть" имеет самую большую долю нефтепродуктов в структуре выручки в сравнении с основными конкурентами - больше 66% в 2026 году.

"Сильная экспозиция на переработку позволит эмитенту нарастить рентабельность по EBITDA сильнее остальных нефтяных компаний. А с другой стороны, в сегменте добычи и экспорта сырой нефти преимуществом компании остается высокая доля премиальных каналов транспортировки: 75% арктических терминалов и трубопровода ВСТО", - пишет Селютин в комментарии.

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