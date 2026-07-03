Рынок акций РФ в пятницу просел к 2240п по индексу МосБиржи, закрыл очередную неделю в "минусе"

Москва. 3 июля. Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение из-за ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции, сдерживающим фактором выступила стабилизация цен на нефть (фьючерс на Brent торговался у $72 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 2240 пунктов и завершил очередную неделю в "минусе".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2242,84 пункта (-0,6%), индекс РТС - 914,9 пункта (+0,3%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,4%), акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,9%), но подросли бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составил 77,2264 руб. (-70,29 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,9-2,1% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,17 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит от нее вторичных инфляционных эффектов, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Также глава ЦБ отметила, что на фондовый рынок РФ влияют и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки, при этом оснований для какого-либо экстренного вмешательства государства, в том числе в виде скупки активов, сейчас нет.

Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Все, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части экономической активности ситуация как-то идет сильно ниже нашего прогноза. Нет. Скорее всего, ситуация в экономике пока, если мы говорим в терминах роста ВВП, в рамках нашего прогноза. Более детально будем анализировать в июле", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%, в 2028 году - на 1,5-2,5%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Банк России на июльском заседании совета директоров пересмотрит прогнозную траекторию ключевой ставки, еще обсудит масштаб этого изменения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Я думаю, что изменение прогноза ключевой ставки на июльском заседании будет. Насколько оно будет значимым, покажут расчёты и результаты обсуждения совета директоров с учётом всей информации, которую он будет иметь перед собой на момент июльского заседания", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, на неделе индекс Мосбиржи совершил впечатляющий вираж к 2400 пунктам и обратно в сторону 2200 пунктов. Отскок от 3-летних минимумов не получил фундаментальной поддержки. Более того, негатив усилился - годовая инфляция вернулась на уровень выше 6%, выросли риски монетарной паузы в июле, в геополитике сохраняется тенденция к эскалации, рубль начал компенсировать потери конца июня, атаки на инфраструктуру и проблемы с топливом продолжились. Кроме того, цены на нефть опустились еще ниже, приблизившись к уровням до ближневосточного конфликта, обращает внимание аналитик.

В понедельник в США выйдет композитный индекс деловой активности (PMI) за июнь. На российском рынке акции "ИКС 5", "Инарктики" (MOEX: AQUA), НПО "Наука" (MOEX: NAUK), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) и ряда других компаний последний день будут торговаться с дивидендами. Позитивные катализаторы остаются в дефиците, поэтому попытки восстановления пока выглядят неуверенно. Тем не менее на текущих уровнях рынок смотрится заметно перепроданным, поэтому на время индекс Мосбиржи может лечь в боковик в коридоре 2215-2360 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс РТС на неделе обновил минимум с января 2025 года (893 пункта), а рублевый индекс МосБиржи удержался немногим выше минимума текущего года в 2203 пункта. Продажи на неделе продолжались на фоне сохранения прежних "медвежьих" факторов, а также усиления "ястребиной" риторики представителей ЦБ РФ, которые упомянули о смещении вверх ожиданий по траектории ключевой ставки и необходимости более детальной оценки влияния ситуации с топливом на инфляционные ожидания. Регулятор, судя по всему, готовит рынок к возможной паузе в смягчении монетарной политики, полагает аналитик.

На следующей неделе рынок акций РФ может остаться во власти "медвежьих" факторов с сохранением рисков обновления минимума 2023 года (2140 пунктов) и 2022 года (1681 пункт) по индексу Мосбиржи и самого низкого значения 2025 года по индексу РТС (845 пунктов). Веских причин для возвращения покупателей на рынок все еще не появилось: монетарные условия остаются жесткими, напряженность в украинском конфликте сохраняется, а ослабление рубля на данный момент выглядит сдержанным, что лишает "быков" значимых драйверов, считает Кожухова.

Кроме того, следующая неделя будет характеризоваться закрытием реестров по дивидендам по ряду ключевых историй, что будет обеспечивать краткосрочные просадки в акциях. На биржах, впрочем, могут наблюдаться периоды технической восходящей коррекции, а также покупки под отдельные корпоративные истории. Так, на корпоративном фронте в РФ на следующей неделе закроются реестры по дивидендам "ИКС 5", "Инарктики", "МТС", "Мосбиржи", "Роснефти", "Софтлайна" (MOEX: SOFL), МТС-Банка (MOEX: MBNK), "B2B-РТС" (MOEX: BTBR), "Полюса", "Башнефти" (MOEX: BANE), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), Совкомбанка (MOEX: SVCB), "НМТП" (MOEX: NMTP). В макроэкономическом календаре 10 июля выйдет индекс потребительских цен России за июнь, который будет влиять на ближайшее решение ЦБ по ключевой ставке, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, индекс Мосбиржи к вечеру пятницы отскочил от дневных минимумов.

Нефть Brent подросла, но Urals остается около $50,99 за баррель и падает более чем на 10%. Это по-прежнему самый неприятный фактор для российских активов, потому что при такой цене возникают вопросы к нефтегазовым доходам бюджета, демпферу, дивидендам и устойчивости нефтяных бумаг, уверена эксперт. Дополнительно на нефть давит восстановление поставок из Персидского залива. Так, по данным Reuters, экспорт стран региона в июне вырос более чем на 3,5 млн баррелей в сутки к маю и превысил 10 млн б/с.

Упали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3% и -7% "префы") после заявления ЦБ о планах дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, что негативно воспринимается рынком в условиях высокой долговой нагрузки компании, а также в целом неблагоприятной конъюнктуры в угольной отрасли. Акции "Транснефти" снизились вместе с нефтяным сектором на фоне обвала Urals, поясняет эксперт. Ozon сообщил о запуске собственного брокера осенью 2026 года, что является стратегически интересным событием, но для сегодняшних торгов оно не стала защитой, потому что в период дорогих денег инвесторы в первую очередь сокращают позиции в историях роста, отмечает аналитик.

От Финансового конгресса ЦБ рынок получил еще несколько жестких сигналов. Зампред ЦБ Алексей Заботкин подтвердил, что прогноз по траектории ставки в июле будет изменен, но само изменение прогноза не гарантирует снижения ставки на ближайшем заседании. Плюс в ВТБ уже пересмотрели прогноз по ставке на конец 2026 года с 12% до 13,5%. Поэтому давление на акции и ОФЗ сохраняется, ведь рынок слишком быстро закладывал снижение ставки, а теперь вынужден пересчитывать ожидания, заключил Чернов.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросли к вечеру Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX выросли на 0,04-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индекс растут в пределах 1,2%).

На нефтяном рынке в пятницу цены стабилизировались после снижения на этой неделе до 4-месячных минимумов благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в пятницу составила $72,09 за баррель (+0,4% и +0,3% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $68,76 за баррель (+0,1% и +0,2% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились в пятницу акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-23,6% и -23,7% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-9,1%), ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (-8,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%).

Акции ПАО "МГКЛ" упали после известий, что акционеры компании не утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год. "Собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса группы. Вчера совет директоров одобрил программу обратного выкупа собственных ценных бумаг компании с открытого рынка, которая в текущих условиях выглядит более гибким механизмом повышения доходности для инвесторов и роста акционерной стоимости", - сказал генеральный директор Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба.

Накануне бумаги ПАО "МГКЛ" взлетели более чем на 11% - до уровней начала марта - на новостях, что совет директоров одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций объемом до 897 млн руб. В результате реализации этой программы доля акций компании в свободном обращении может сократиться с текущих 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).

Выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+3,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 74,48 млрд рублей (из них 9,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,46 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,88 млрд рублей на акции "Т-Технологии").