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03 июля 2026 года 19:39

Попытка рынка акций РФ подрасти на неделе завершилась новыми распродажами

Рынок акций РФ конце июня-начале июля попытался реализовать коррекционный отскок после затяжного снижения за счет закрытия игроками коротких позиций при отсутствии позитивных фундаментальных драйверов, однако наметившийся рост сменился новыми распродажами в условиях прежних негативных факторов - сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, проседающей нефти и ожиданий, что Банк России на заседании в конце июля может взять паузу в смягчении монетарной политики из-за растущей инфляции. Индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 2400 пунктов, после чего вернулся к снижению и откатился в район 2240 пунктов.

В период с 29 июня по 3 июля индекс МосБиржи снизился на 1,9% и составил 2242,84 пункта, индекс РТС потерял 2,1% и достиг 914,9 пункта (минимум с января 2025 года). Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в этот период просел на 1,1%, до $72,09 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,17 рубля, до 77,2264 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с коррекционного роста, снимая избыточную перепроданность вместе с нефтью (августовский фьючерс на Brent поднялся выше $73 за баррель), сдерживающими факторами для покупателей оставались сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи на фоне роста официального доллара поднялся к 2350 пунктам; среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+7,2%), "Эн+ груп" (+6,2%), "НОВАТЭКа" (+6%), "Аэрофлота" (+5,7%).

Удары ВСУ по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в общество, приостановить наступление российских Вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Путина, текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

Также Путин заявил в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, что ее стабилизация зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил журналистам в понедельник, что Банк России при пересмотре среднесрочного прогноза в июле учтет ситуацию на топливном рынке в ожиданиях по инфляции на 2026 год (ЦБ получит свежие данные по инфляционным ожиданиям за июль до очередного заседания по ставке 24 июля). Зампред ЦБ подчеркнул, что ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке.

Нефть подросла на фоне геополитической неопределенности - на минувших выходных США и Иран обменялись ударами, что подчеркнуло хрупкость их перемирия. Американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, после того как Тегеран обстрелял ряд проходивших через него судов. Вслед за этим Иран ударил по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Позднее стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе.

Во вторник рынок акций РФ завершил торги снижением из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (августовский фьючерс на Brent опустился к $73 за баррель) и в отсутствие свежих драйверов для покупок; сдерживающим фактором оставались опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов после локального роста днем выше 2400 пунктов. Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги АФК "Система" (-4,2%), "ВК" (-3,3%), "Татнефти" (-1,7%), но подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+3,1%), "НЛМК" (+2,8%), "ММК" (+2,5%).

ВТБ (-1,4%) рассчитывает в новом стратегическом цикле вернуться к 50%-й выплате дивидендов, что будет способствовать росту привлекательности его акций, заявил глава банка Андрей Костин на годовом собрании акционеров. Наблюдательный совет ВТБ в мае рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год (502,1 млрд рублей), что соответствует 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 рубля.

Также Костин сообщил, что акционеры ВТБ утвердили допэмиссию акций номинальным объемом 314 млрд рублей. Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг - покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения. ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения, которое может пройти в августе, составит 87 руб. за акцию.

Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России: актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов, это необходимо для стабилизации внутреннего топливного рынка.

На мировом рынке нефть просела в ожидании очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе, причем ценовые уровни оказались близки к февральским значениям до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

В среду рынок акций РФ после утренних попыток продолжить коррекционное восстановление развернулся вниз из-за подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent опустился к $71 за баррель), инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед публикацией данных Росстата по инфляции в свете опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился в район 2340 пунктов после локального роста днем к 2375 пунктам. Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги МКПАО "Лента" (-3,5%), "ММК" (-3%), "Русала" (-2,7%), но выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+6,5%), ПАО "Группа Позитив" (+2,3%), "Ростелекома" (+2,2%).

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявил в среду, что перебои на внутреннем топливном рынке являются отдельными случаями и связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС; в целом страна обеспечена как запасами бензина, так и дизельного топлива.

По его словам, отдельные дефициты топлива и перебои в поставках быстро устраняются, в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые в текущий период локальных сбоев используются для обеспечения внутреннего рынка.

В четверг рынок акций ускорил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $71 за баррель) и усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 2255 пунктов, растеряв весь коррекционный рост на неделе. Среди индексных бумаг лидировали в снижении акции "Татнефти" (-6,1%), "Роснефти" (-5,9%), "Северстали" (-5,9%), "ВК" (-5,9%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

Из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась также до 6,01% с 5,82% на 22 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган заявил журналистам в четверг, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне не означает, что Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) таким шагом. Также Ганган отметил в кулуарах Финансового конгресса Банка России, что текущие цены в июне, исходя из недельных данных, вырастут примерно на треть процентного пункта из-за цен на бензин и дизельное топливо, но важен не сам всплеск цен, а косвенные эффекты и их масштаб.

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Также глава ЦБ отметила, что на фондовый рынок РФ влияет и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки, при этом оснований для какого-либо экстренного вмешательства государства, в том числе в виде скупки активов, сейчас нет.

Банк России не считает, что недавнее затяжное падение российского фондового рынка вызвано продажами бумаг, принадлежащих нерезидентам. "Нет, к фундаментальным факторам ту причину, которую вы назвали, я не отнес бы", - заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Банк России учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе, к тому моменту правительство РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Нефть обновила минимум за 5 месяца благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, сообщил портал Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отметил возвращение экспорта нефти из ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

Страны ОПЕК+ на заседании 5 июля, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче в августе, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли до уровней начала марта акции ПАО "МГКЛ" (+12,2%) на новостях, что совет директоров компании одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций объемом до 897 млн руб., в рамках программы также возможен выкуп облигаций. Доля акций "МГКЛ" в свободном обращении в результате реализации программы может сократиться с текущих 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.). Ожидается, что уменьшение free float будет способствовать повышению акционерной стоимости, отмечает "МГКЛ".

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение из-за ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ, а также корректировки регулятором целевого уровня ключевой ставки на фоне роста инфляции. Индекс МосБиржи днем опускался до 2210 пунктов, после чего к вечеру отыграл часть потерь.

Банк России на июльском заседании совета директоров пересмотрит прогнозную траекторию ключевой ставки, еще обсудит масштаб этого изменения, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Во "втором эшелоне" в пятницу упали акции ПАО "МГКЛ" (-8,7%) после известий, что акционеры компании не утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год. Собрание акционеров приняло решение направить нераспределенную прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса группы.

В период с 29 июня по 3 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-15%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-13%), АФК "Система" (-10%); лучше рынка оказались акции ПАО "Аптечная сеть 36,6" (+10%), "КАМАЗа" (+10%), ПАО "Инарктика" (+9%).

Рынок акций РФ в первой декаде июля сохранит волатильность и сократит активность торгов в ожидании новых драйверов, статданных и отсечек дивидендов ряда компаний. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2150-2350 пунктов, для индекса РТС - 880-930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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