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03 июля 2026 года 19:22

Рубль вечером развернулся вниз и слегка подешевел в паре с юанем на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 3 июля. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями. При этом значительную часть сессии рубль рос благодаря сообщению Минфина РФ об уменьшении в июле объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,49 руб., что на 2,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 4 июля на 70,29 копейки, до 77,2264 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,65 копейки, до 88,0304 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту / золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 июня по 6 июля Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 208,2 млрд рублей, по 9,9 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем сократится примерно в 1,8 раза.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля 2026 года сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день (с 1 по 6 июля ЦБ покупает валюту на 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день).

Планируемое снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле может сместить вверх диапазон, в котором курс рубля колеблется последний год (75-85 рублей за доллар США), заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"По бюджетному правилу есть серьезные намерения по снижению базовой цены начиная с 2027 года. Это то, что диапазон действительно может сместить, это не будет какое-то радикальное изменение позиции диапазона, но некоторое снижение диапазона в сторону менее крепкого курса. Снижение базовой цены бюджетного правила, конечно, произойдет", - сообщил Заботкин в эфире РБК.

Оснований ждать изменения базовой цены уже в 2026 году нет.

"Мы уже миновали экватор этого года. Остаётся не так много времени, поэтому, мне кажется, оснований не то, чтобы этого ожидать, а в принципе это как-то предметно обсуждать вообще никаких нет", - подчеркнул зампред ЦБ.

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ, однако, по ее словам, регулятор рассматривает "фактор ситуации на топливном рынке как временный". Набиуллина отметила, что ЦБ будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке.

Банк России на июльском заседании совета директоров пересмотрит прогнозную траекторию ключевой ставки, еще обсудит масштаб этого изменения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Я думаю, что изменение прогноза ключевой ставки на июльском заседании будет. Насколько оно будет значимым, покажут расчеты и результаты обсуждения совета директоров с учетом всей информации, которую он будет иметь перед собой на момент июльского заседания", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"По состоянию на июньское заседание совет директоров сказал, что он будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. В ходе пресс-конференции было неоднократно подчеркнуто, что это не означает изменения ставки на каком-либо из этих заседаний", - кроме того сказал Заботкин, отвечая на вопрос, осталось ли пространство для снижения ставки в июле.

"Я ничего добавлять к этому вопросу не буду", - отметил зампред ЦБ.

Помимо прочего, Заботкин прокомментировал динамику нацвалюты; по его словам, текущий курс рубля находится вблизи среднего уровня за последний год, поэтому нельзя говорить о каком-то его направленном укреплении или ослаблении.

"Большую часть последних 12 месяцев курс рубля к доллару был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар. Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо - вблизи середины этого диапазона, поэтому говорить о том, что за последние 12 месяцев произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса, - нет", - сообщил Заботкин.

"Даже по отношению к 2024 году укрепление среднего курса... порядка 10%. Это, прямо скажем, не очень много. Это сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые произошли в других валютных парах в мире за этот же промежуток времени", - отметил зампред ЦБ.

Ключевая ставка Банка России может оказаться в диапазоне 13,75-14,25% годовых к концу III квартала текущего года, наиболее вероятный диапазон на конец года - 13,25-13,75% годовых, считают аналитики ФГ "Финам".

"Мы полагаем, что осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики пока сохранится с учетом мнения Банка России об усилении проинфляционных рисков, продолжающихся ограничений с поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке и сохраняющейся неопределенности относительно параметров бюджета на текущий год и предстоящие три года (она, вероятно, разрешится осенью с представлением правительством проекта бюджета на 2027-29 гг.)", - пишут эксперты.

То есть, считают аналитики инвесткомпании, выбор на ближайшем заседании регулятора может быть между еще одним снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или паузой (таком образом, ставка может составить 14% или 14,25% годовых).

Решение будет зависеть от доступных к моменту заседания экономических данных, в том числе развития ситуации на топливном рынке и ее влияния на инфляцию и инфляционные ожидания, что Банк России отметил и в релизе, и в заявлении Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, указывают в "Финаме".

"Если уточненные параметры бюджета будут официально объявлены только в конце сентября, то и к сентябрьскому заседанию ЦБ неопределенность сохранится, что также может быть аргументом для осторожности в снижении ставки. Таким образом, на конец III квартала 2026 года мы ожидаем ключевую ставку в диапазоне 13,75-14,25%", - говорится в обзоре экспертов.

Что касается прогноза ключевой ставки до конца года, то ситуация будет зависеть от множества факторов, считают они.

Помимо уже указанных (параметры бюджетной политики, ситуация с топливом), отмечают аналитики, ЦБ будет обращать внимание на широкий набор данных - инфляция, ее устойчивые компоненты, динамика кредитования, общая динамика спроса и ограничения со стороны предложения, денежно-кредитные условия, рынок труда и зарплаты, инфляционные ожидания, ситуация на внешнем рынке.

"Мы считаем возможным для базового сценария широкий диапазон ключевой ставки на конец года - 13-14%, при этом наиболее вероятным диапазоном представляется 13,25-13,75% годовых, - пишут эксперты "Финама" в материале. - Более низкие значения ключевой ставки возможны в случае проявления дезинфляционных факторов, к которым Банк России относит более значительное замедление внутреннего спроса, а также ослабления ограничений со стороны предложения. Прогноз может быть уточнен по итогам опорного заседания регулятора 24 июля 2026 года".

Цены на нефть перешли к небольшому повышению вечером в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,1 за баррель, что на 0,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,12%, до $68,76 за баррель.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг увеличилась на 4 базисных пункта - до 14,26% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно предыдущего торгового дня и в пятницу остались на отметках 14,09% и 14,51% годовых соответственно, версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 15,34% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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