"Алор Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 350 руб

Инвестиционная компания "Алор Брокер" открыла торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 350 рублей за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,8%, стоп-приказ: 225 рублей, сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги эмитента при текущей цене торгуются с мультипликатором P/E около 3,7 и P/BV около 0,9. Такие показатели дешевле исторических значений, при этом рентабельность капитала (ROE) на уровне 26,7%. Такая оценка выглядит заниженной, ранее компания торговалась с P/E около 4,5-5 и P/BV в районе 1,2-1,4, оставаясь фаворитом аналитиков и технологическим лидером", - пишут эксперты.

Хорошим фактором поддержки, отмечают они, выступает программа buyback, объем выкупа - до 5% от текущего капитала компании, что эквивалентно примерно 10% акций в свободном обращении (free-float).

"Отдельно отметим запуск платформы программ лояльности для эмитентов, которая мотивирует клиентов становиться акционерами компаний, а акционеров, наоборот, клиентами. Первой ее протестировала сеть "Фикс прайс", что расширяет экосистему и комиссионные доходы группы", - говорится в комментарии.

В текущих непростых рыночных условиях банковский сектор остается устойчивым и падает меньше широкого рынка, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Хорошие показатели и сильное снижение цены бумаги до 254 рублей делают "Т-Технологии" интересной идеей для покупки на год с текущих уровней", - заключают эксперты.

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