Нисходящие риски в акциях на рынке РФ сохраняются - "Велес Капитал"

Нисходящие риски в акциях на российском рынке акций пока сохраняются, веских причин для возвращения покупателей все еще нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Фондовый рынок на следующей неделе может остаться во власти "медвежьих" факторов с сохранением рисков обновления минимума 2023 года по индексу Мосбиржи (2140 пунктов) и 2022 года (1681 пункт) и самого низкого значения 2025 года по индексу РТС (845 пунктов), говорится в материале эксперта.

Веских причин для возвращения покупателей на рынок все еще не появилось, отмечает Кожухова: монетарные условия остаются жесткими, напряженность в украинском конфликте сохраняется, а ослабление рубля на данный момент выглядит сдержанным, что лишает "быков" значимых драйверов.

Кроме того, обращает внимание аналитик инвесткомпании, следующая неделя будет характеризоваться закрытием реестров по дивидендам по ряду ключевых историй, что будет обеспечивать краткосрочные просадки в акциях.

"На биржах, впрочем, могут наблюдаться периоды технической восходящей коррекции, а также покупки под отдельные корпоративные истории", - пишет Кожухова в обзоре.

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