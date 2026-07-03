Цена нефти может понизиться до $68,5-70,5/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут перейти в диапазон $68,5-70,5 за баррель на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ.

Цена нефти в течение недели консолидировалась вблизи четырехмесячных минимумов и завершает торги в узком диапазоне $71,5-72 за баррель, констатируют эксперты.

Ключевым фактором динамики выступило продолжающееся дипломатическое урегулирование между США и Ираном, что планомерно ликвидирует остатки геополитической премии за риск, отмечают они.

Саудовская Аравия и ОАЭ постепенно возвращаются на пиковые объемы отгрузок через Ормузский пролив.

Локальную поддержку котировкам оказали лишь официальные данные Минэнерго США: коммерческие запасы сырой нефти в стране за неделю сократились на 12,2 млн баррелей, до минимального с 2022 года уровня в 412,9 млн баррелей. Тем не менее, данные не сумели переломить общий негативный тренд на рынке нефти, указывают в ПСБ.

"На следующей неделе видим риски перехода котировок нефти марки Brent в более низкий торговый коридор $68,5-70,5 за баррель", - пишут аналитики.

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