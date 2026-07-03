Факторы риска уже в ценах, но ограничивают потенциал роста на рынке акций РФ - УК ПСБ

Факторы риска уже учтены в ценах акций, но ограничивают потенциал роста на российском фондовом рынке, говорится в стратегии аналитиков УК ПСБ на второе полугодие 2026 года.

В котировки бумаг уже заложены ожидания жесткой денежно-кредитной политики, коррекции цен на нефть и геополитические риски: индекс Мосбиржи в конце июня был ниже минимумов 2024 года, когда ключевая ставка составляла 21% годовых, и многие ждали ее повышения, отмечают эксперты.

Завершение панических распродаж и отсутствие серьезных ухудшений в геополитике позволят индексу отыграть примерно половину потерь первого полугодия и восстановиться к 2550 пунктам, полагают аналитики.

Значимую поддержку окажут дивидендные выплаты в июле-августе и умеренное ослабление рубля. Возможно существенное позитивное влияние регуляторных мер против незаконной продажи заблокированных акций, ранее принадлежавших иностранцам, обращают внимание в УК ПСБ.

Коррекция мировых цен на металлы усугубляет положение компаний металлургического сектора, похожие проблемы наблюдаются по удобрениям, указывают аналитики в обзоре.

Важным фактором для рынка остается динамика рубля, констатируют они. Без его ослабления акции продолжат отставать от облигаций по совокупной доходности. Более активное снижение курса, наоборот, поддержит цены.

Также эксперты отмечают, что в котировки акций компаний нефтегазового сектора заложен очень негативный сценарий цен на энергоносители и сокращения добычи с переработкой. Даже умеренное улучшение ситуации по двум направлениям (стабилизация цен и/или частичное восстановление активности), по их мнению, способно вызвать серьезную позитивную переоценку бумаг.

"Видим некоторые признаки оживления в потребительском секторе, хотя рентабельность все еще под давлением. Отдельные компании могут выиграть от эффективной работы с издержками, - пишут аналитики в материале. - Большой потенциал роста дивидендных выплат ожидаем в энергосетевой отрасли по итогам 2027 года. Ряд интересных дивидендных историй есть среди компаний "второго эшелона" в других секторах. Лидерами по динамике прибыли останутся компании финансового сектора, хотя темпы роста могут замедлиться из-за более размеренного снижения процентных ставок".

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