Фондовые индексы США завершили четверг без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть умеренно дорожает утром пятницы, Brent торгуется около $72,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: Dow Jones обновил исторический максимум, тогда как Nasdaq снизился вслед за котировками акций производителей чипов.

Инвесторы оценивали статистику, касающуюся состояния рынка труда. Менее значительное повышение числа рабочих мест несколько ослабило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что оказало некоторое позитивное влияние на рынок акций, отмечают эксперты.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 57 тыс., сообщило министерство труда. Это оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 110 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест повысилось на 129 тыс., а не на 172 тыс., как сообщалось прежде.

Между тем безработица в стране в июне уменьшилась до 4,2% с 4,3% месяцем ранее, по данным Минтруда. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 215 тыс. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения на 4 тыс.

"Отчет о занятости не означает, что страх перед инфляцией исчез, - полагает главный исполнительный директор 50 Park Investments Адам Сархан. - Он просто снижает давление на ФРС в плане повышения ставок в краткосрочной перспективе".

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) объявила о создании новой компании - Microsoft Frontier, которая будет помогать клиентам выбирать технологии искусственного интеллекта, подходящие для их бизнеса и обеспечивающие окупаемость инвестиций. Котировки бумаг Microsoft выросли на 1,6%.

Цена акций Dollar Tree увеличилась на 2,4% после того, как оператор сети магазинов фиксированных цен утвердил расширение программы buyback на $2,5 млрд.

Стоимость торговых площадок Robinhood Markets (SPB: HOOD) и Coinbase Global (SPB: COIN) повысилась на 3,8% и 3,9% соответственно, международных рейтинговых агентств S&P Global и Moody''s - на 6% и 4,7% соответственно.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 4,8% на новости Nikkei Asia о том, что компания планирует выпустить пять новых моделей iPhone до конца 2027 года.

Кроме того, акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) подорожали на 4,2%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,1%, ExxonMobil (SPB: XOM) - на 0,5%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,5%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,4%.

Между тем котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали на 7,5% (максимальное дневное снижение почти за год), несмотря на хорошие показатели. Во втором квартале компания увеличила поставки на 25% г/г - до 480,126 тыс. электромобилей. Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали 402,776 тыс. машин.

Это, вероятно, случай "покупай на слухах, продавай на новостях", заявил управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Мюнстер, отметив, что акции Tesla стремительно росли перед публикацией отчета в четверг.

Стоимость чипмейкеров также уменьшилась, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 5,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,3%, Micron Technology - на 5,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 3,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,4%, Texas Instruments - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 594,83 пункта (на 1,14%) и достиг 52900,07 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось всего на 0,01 пункта - до 7483,24 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite уменьшился на 207,36 пункта (на 0,8%) и завершил сессию на отметке 25832,67 пункта.

По итогам прошедшей недели Dow Jones поднялся на 2%, S&P 500 - на 1,8% и Nasdaq - на 2,1%. В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с праздником (День независимости).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут.

Японский Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличился на 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии в июне увеличился до 52,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, согласно окончательным данным S&P Global. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 51,8 пункта, по данным Trading Economics.

Сводный PMI поднялся до 52,8 пункта с 51,1 пункта. Эксперты ожидали 52,5 пункта.

Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, ниже - на ослабление.

Подъем демонстрируют котировки акций таких технологических компаний, как Kioxia (+8,7%), Sumco Corp. (+6,4%), Advantest (+1,4%), Murata Manufacturing (+0,8%), Screen Holdings (+2,2%), Socionext (+2,4%).

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda выросла на 1,8%, 0,2% и 1,5% соответственно.

Наиболее существенное снижение показывают бумаги J.Front Retailing (-3,2%) и SoftBank Group (-2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Лидерами повышения среди компонентов Hang Seng выступают котировки акций производителей цветных и драгоценных металлов Zijin Mining Group (+9,4%), Laopu Gold (+8,5%) и CMOC Group (+7,3%).

Бумаги автопроизводителей BYD, Geely и Li Auto (SPB: LI) подорожали на 5,8%, 4,5% и 2,1% соответственно, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,7% и 1,7% соответственно.

При этом снижаются котировки акций компьютерной Lenovo (-1,8%), чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (-0,9%), China Construction Bank (-0,6%), Bank of China (-0,4%), интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) (-0,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК подскочил на 4,9%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличилась на 8,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 10,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,4%.

Индекс PMI в сфере услуг Австралии в июне повысился до 50,5 пункта с 48,7 пункта, сводный PMI - до 50,4 пункта также с 48,7 пункта. Эксперты прогнозировали первый показатель на уровне 49,9 пункта, второй - 49,8 пункта.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,8% и 0,5% соответственно.

Работники предприятий BHP по добыче железной руды South Flank и Mining Area C в Западной Австралии проголосовали за утверждение нового трудового соглашения, сообщили профсоюзы в пятницу, отметив при этом, что многие по-прежнему недовольны достигнутыми договоренностями. Они подразумевают, в том числе, повышение заработной платы на 16% в течение четырех лет.

Цены на нефть умеренно повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $72,24 за баррель, что на $0,44 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $0,23 (0,32%), до $71,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,35 (0,51%), до $69,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,11 (0,16%), до $68,69 за баррель.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Повышение цен на нефть связано с закрытием трейдерами коротких позиций перед длительными выходными, отмечает партнер Again Capital Джон Килдафф.

"В целом фокус рынка сместился с того, какой объем поставок мы можем потерять, на то, какой объем предложения поступит на рынок", - говорит он.