Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем с учетом планов Минфина РФ снизить в июле объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль повышается на закрытии коротких позиций перед выходными днями; участники рынка отыгрывают сообщения Минфина РФ об уменьшении в июле объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,445 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 75 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,19 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 71 копейку, до 88,31 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту / золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 5 июня по 6 июля Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 208,2 млрд рублей, по 9,9 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем сократится примерно в 1,8 раза.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля 2026 года сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день (с 1 по 6 июля ЦБ покупает валюту на 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день).

Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 11,4-12 руб., доллар/рубль - 77-79 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"По-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в сторону некоторого повышения валютных курсов. Целевыми по юаню на пятницу видим 11,4-12 руб., по доллару, с учетом наметившегося ослабления позиций американской валюты на мировых рынках, - 77-79 руб./$1", - пишет Локтюхов.

Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на конец 2026 года сохраняется на уровне 80 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков УК ПСБ.

"Глубокая коррекция цен на нефть подталкивает рубль к ослаблению, однако оно может остаться умеренным из-за все еще сдержанного спроса на импорт и вероятного перехода Минфина РФ к продажам валюты с августа. Прогноз курса на конец текущего года сохраняем на уровне 80 руб./$1", - пишут эксперты.

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ, однако, по ее словам, регулятор рассматривает "фактор ситуации на топливном рынке как временный". Набиуллина отметила, что ЦБ будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке.

Банк России на июльском заседании совета директоров пересмотрит прогнозную траекторию ключевой ставки, еще обсудит масштаб этого изменения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Я думаю, что изменение прогноза ключевой ставки на июльском заседании будет. Насколько оно будет значимым, покажут расчеты и результаты обсуждения совета директоров с учетом всей информации, которую он будет иметь перед собой на момент июльского заседания", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"По состоянию на июньское заседание совет директоров сказал, что он будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. В ходе пресс-конференции было неоднократно подчеркнуто, что это не означает изменения ставки на каком-либо из этих заседаний", - кроме того сказал Заботкин, отвечая на вопрос, осталось ли пространство для снижения ставки в июле.

"Я ничего добавлять к этому вопросу не буду", - отметил зампред ЦБ.

Помимо прочего, Заботкин прокомментировал динамику нацвалюты; по его словам, текущий курс рубля находится вблизи среднего уровня за последний год, поэтому нельзя говорить о каком-то его направленном укреплении или ослаблении.

"Большую часть последних 12 месяцев курс рубля к доллару был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар. Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо - вблизи середины этого диапазона, поэтому говорить о том, что за последние 12 месяцев произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса, - нет", - сообщил Заботкин.

"Даже по отношению к 2024 году укрепление среднего курса... порядка 10%. Это, прямо скажем, не очень много. Это сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые произошли в других валютных парах в мире за этот же промежуток времени", - отметил зампред ЦБ.

Инвестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец текущего года до 13,5% годовых, сообщается в комментарии аналитиков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса подчеркнула, что регулятор не видит признаков переохлаждения экономики, несмотря на жалобы бизнеса, отмечают эксперты. Более того, смещение кредитования в сторону госсектора - доля кредитов госкорпорациям за три года взлетела с 20% до 35% - затрудняет работу рыночных механизмов.

Согласно еженедельным данным Росстата, недельная инфляция составила 0,22%, в годовом выражении показатель вырос до 6,01%.

"Мы полагаем, что жесткая риторика регулятора сохранится, так как дефицит топлива на внутреннем рынке вкупе с ростом кредитования и проинфляционным бюджетом создают дополнительные риски. Учитывая данные на конец I полугодия, мы повысили свои ожидания по ставке на конец года до 13,5%", - пишут аналитики инвесткомпании.

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка.

Публикация резюме июньского обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ еще раз подчеркнула, что решение о ее снижении на 25 б.п. (до 14,25% годовых) стало компромиссом, позволяющим учесть и ослабление инфляционного давления в апреле-мае, и усилившиеся проинфляционные риски в среднесрочной перспективе, отмечают эксперты.

"С нашей точки зрения, резюме в существенной степени нейтрализует умеренно-мягкий сигнал пресс-релиза регулятора. Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на заседании 24 июля 2026 года, взяв тактическую паузу до осени, чтобы оценить влияние ситуации на топливном рынке на базовую инфляцию", - пишут аналитики Альфа-банка.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,65 за баррель, что на 0,17% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,45%, до $68,37 за баррель.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.