Ставка ЦБ РФ может оказаться в диапазоне 13,75-14,25% к концу 3К26 - "Финам"

Ключевая ставка Банка России может оказаться в диапазоне 13,75-14,25% годовых к концу III квартала текущего года, наиболее вероятный диапазон на конец года - 13,25-13,75% годовых, считают аналитики "Финама".

"Мы полагаем, что осторожный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики пока сохранится с учетом мнения Банка России об усилении проинфляционных рисков, продолжающихся ограничений с поставками нефтепродуктов на внутреннем рынке и сохраняющейся неопределенности относительно параметров бюджета на текущий год и предстоящие три года (она, вероятно, разрешится осенью с представлением правительством проекта бюджета на 2027-29 гг.)", - пишут эксперты.

То есть, считают аналитики инвесткомпании, выбор на ближайшем заседании регулятора может быть между еще одним снижением ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или паузой (таком образом, ставка может составить 14% или 14,25% годовых).

Решение будет зависеть от доступных к моменту заседания экономических данных, в том числе развития ситуации на топливном рынке и ее влияния на инфляцию и инфляционные ожидания, что Банк России отметил и в релизе, и в заявлении Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, указывают в "Финаме".

"Если уточненные параметры бюджета будут официально объявлены только в конце сентября, то и к сентябрьскому заседанию ЦБ неопределенность сохранится, что также может быть аргументом для осторожности в снижении ставки. Таким образом, на конец III квартала 2026 года мы ожидаем ключевую ставку в диапазоне 13,75-14,25%", - говорится в обзоре экспертов.

Что касается прогноза ключевой ставки до конца года, то ситуация будет зависеть от множества факторов, считают они.

Помимо уже указанных (параметры бюджетной политики, ситуация с топливом), отмечают аналитики, ЦБ будет обращать внимание на широкий набор данных - инфляция, ее устойчивые компоненты, динамика кредитования, общая динамика спроса и ограничения со стороны предложения, денежно-кредитные условия, рынок труда и зарплаты, инфляционные ожидания, ситуация на внешнем рынке.

"Мы считаем возможным для базового сценария широкий диапазон ключевой ставки на конец года - 13-14%, при этом наиболее вероятным диапазоном представляется 13,25-13,75% годовых, - пишут эксперты "Финама" в материале. - Более низкие значения ключевой ставки возможны в случае проявления дезинфляционных факторов, к которым Банк России относит более значительное замедление внутреннего спроса, а также ослабления ограничений со стороны предложения. Прогноз может быть уточнен по итогам опорного заседания регулятора 24 июля 2026 года".

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