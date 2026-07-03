Золото будет торговаться в диапазоне $4000-4400/унц. в июле - "СберИнвестиции"

Золото будет торговаться в диапазоне $4000-4400 за тройскую унцию в июле 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций".

Средняя цена золота снизилась на 7,8% - до $4229 за унцию, рынок просел после заседания ФРС США и ожиданий, что в текущем году ставки вырастут, а доллар укрепится, отмечают эксперты.

По их мнению, в июле золото останется под давлением. В фокусе инвесторов будут инфляция и решения регуляторов по ставкам в конце месяца.

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