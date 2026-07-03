Прогноз курса рубля на конец 2026г сохраняется на уровне 80 руб./$1 - УК ПСБ

Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на конец 2026 года сохраняется на уровне 80 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков УК ПСБ.

"Глубокая коррекция цен на нефть подталкивает рубль к ослаблению, однако оно может остаться умеренным из-за все еще сдержанного спроса на импорт и вероятного перехода Минфина РФ к продажам валюты с августа. Прогноз курса на конец текущего года сохраняем на уровне 80 руб./$1", - пишут эксперты.

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