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Глава ЦБ: пространство для снижения ставки есть и сейчас, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации
03 июля 2026 года 11:50
Прогноз курса рубля на конец 2026г сохраняется на уровне 80 руб./$1 - УК ПСБ
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на конец 2026 года сохраняется на уровне 80 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков УК ПСБ. "Глубокая коррекция цен на нефть подталкивает рубль к ослаблению, однако оно может остаться умеренным из-за все еще сдержанного спроса на импорт и вероятного перехода Минфина РФ к продажам валюты с августа. Прогноз курса на конец текущего года сохраняем на уровне 80 руб./$1", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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