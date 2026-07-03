"Цифра брокер" сохраняет "позитивную" оценку акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Котировки бумаг эмитента выросли против падающего рынка, констатируют эксперты.

Совет директоров компании одобрил программу, в результате реализации которой объем акций в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.), то есть почти в шесть раз.

Для этого утверждена программа выкупа собственных акций на открытом рынке объемом до 897 млн руб., направленная на повышение акционерной стоимости.

Также в рамках программы возможен выкуп облигаций.

Выкупленные бумаги могут использоваться для общекорпоративных целей, в том числе для реализации долгосрочных программ мотивации менеджмента, отмечают в инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на МГКЛ с целевой ценой 4 руб. за штуку", - указывают аналитики.

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