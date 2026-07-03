Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют слабость - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в целом пока сохраняют слабость, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Эксперт полагает, что в начале основной торговой сессии пятницы российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет ждать новых фундаментальных сигналов.

Лучше рынка могут чувствовать себя производители драгоценных металлов, цены на которые восстановились от недавних минимумов на фоне ослабления доллара, а также снижения ожиданий скорого ужесточения политики ФРС после \данных по занятости в США, отмечает Кожухова в комментарии.

Индексы Мосбиржи и РТС готовы завершить очередную неделю падением и сохраняют слабость на фоне жесткой позиции ЦБ РФ, отсутствия позитивных сдвигов в украинском конфликте и более низких цен на нефть, указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.