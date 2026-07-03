Целью снижения индекса Мосбиржи может стать отметка 2000п - "Алор Брокер"

Целью снижения индекса Мосбиржи может стать отметка 2000 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Утром пятницы распродажи продолжаются, Индекс Мосбиржи вплотную подошел к зоне технической поддержки 2200-2230 пунктов. Техническая перепроданность сейчас не так велика, как неделю назад, когда рынок отскочил от этой преграды. Не исключаем, что на сей раз она не устоит и цель снижения сместится к "круглой" отметке 2000 пунктов", - пишет эксперт.

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