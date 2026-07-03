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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в диапазоне 2200-2350п - "Цифра брокер"
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03 июля 2026 года 09:58

Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в диапазоне 2200-2350п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2200-2350 пунктов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок акций в четверг накрыла волна масштабных распродаж, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии опустился на 3,77%, до 2256,06 пункта, полностью нивелировав попытки восстановления последних дней. Индекс РТС просел на 3,36%, до 911,99 пункта.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2200-2350 пунктов. Ключевым сопротивлением теперь выступает уровень 2300 пунктов, который рынку будет крайне сложно преодолеть без появления значимых позитивных новостей. Поддержка находится на отметке 2200 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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