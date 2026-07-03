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03 июля 2026 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 3 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ. "Но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный", - добавила Набиуллина.

ЦБ, по ее словам, будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции, и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке. "Когда я говорю "вторичные эффекты", это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке", - сказала председатель ЦБ.

Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Все, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части экономической активности ситуация как-то идет сильно ниже нашего прогноза. Нет. Скорее всего, ситуация в экономике пока, если мы говорим в терминах роста ВВП, в рамках нашего прогноза. Более детально будем анализировать в июле", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%, в 2028 году - на 1,5-2,5%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: Dow Jones обновил исторический максимум, тогда как Nasdaq снизился вслед за котировками акций производителей чипов. Инвесторы оценивали статистику, касающуюся состояния рынка труда. Менее значительное повышение числа рабочих мест несколько ослабило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что оказало некоторое позитивное влияние на рынок акций. Биржи США 3 июля будут закрыты по случаю праздника (День независимости).

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 57 тыс., сообщило министерство труда. Это оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест повысилось на 129 тыс., а не на 172 тыс., как сообщалось прежде. Между тем безработица в стране в июне уменьшилась до 4,2% с 4,3% месяцем ранее, по данным Минтруда. Эксперты не ожидали изменения показателя. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 215 тыс. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения на 4 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут. Японский Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличился на 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК подскочил на 4,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,4%.

Мировые цены на нефть умеренно повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США. На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,15 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на 0,32%, до $71,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,39%, до $68,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,16%, до $68,69 за баррель.

Повышение цен на нефть связано с закрытием трейдерами коротких позиций перед длительными выходными, отмечает партнер Again Capital Джон Килдафф. "В целом фокус рынка сместился с того, какой объем поставок мы можем потерять, на то, какой объем предложения поступит на рынок", - говорит он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,045 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,233 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля снизился на 0,1% и составил 120,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 1299,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-1,89%), "РЖД-28" (-0,52%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,48%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,31%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,34%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,28%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания "Адванстрак" установила ориентир ставки купона 5-летних облигаций с сall-опционом через 2,5 года серии 002P-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 27,46% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, а также предусмотрена амортизационная структура погашения: по 5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 41-60-го купонов. Размещение выпуска запланировано на 7 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетнего флоатера серии 002Р-01 на уровне не выше 135 базисных пунктов, а также ориентир ставки купона двухлетнего "фикса" серии 002Р-02 на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года + 80-100 базисных пунктов. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, планируемый совокупный объем размещения составит не менее 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 июля. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после прохождения теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ВУШ" выплатило последний купон в размере 117,7 млн рублей и погасило облигации серии 001P-02 объемом 4 млрд рублей. Трехлетний выпуск был размещен в июле 2023 года по ставке квартального купона 11,8% годовых до погашения. Ранее в компании отмечали, что аккумулировали средства, необходимые для полного погашения выпуска облигаций. "ВУШ" напоминает, что следующее крупное погашение облигационного долга (также в объеме 4 млрд рублей) запланировано на август 2027 года. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 11,25 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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