Диапазоны торгов рубля в пятницу - 11,4-12 руб./юань и 77-79 руб./$1 - ПСБ

Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 11,4-12 руб. за юань, доллар/рубль - 77-79 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Участники торгов в четверг предпочли занять выжидательные позиции ввиду признаков стабилизации нефтяных котировок и ожидания данных Минфина об операциях в рамках бюджетного правила в июле, способных определить закрытие недели ключевыми валютными парами, отмечает эксперт.

"По-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в сторону некоторого повышения валютных курсов. Целевыми по юаню на пятницу видим 11,4-12 руб. за юань, по доллару, с учетом наметившегося ослабления позиций американской валюты на мировых рынках, - 77-79 руб./$1", - пишет Локтюхов.

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