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Глава ЦБ: пространство для снижения ставки есть и сейчас, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации
03 июля 2026 года 09:37
Диапазоны торгов рубля в пятницу - 11,4-12 руб./юань и 77-79 руб./$1 - ПСБ
Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 11,4-12 руб. за юань, доллар/рубль - 77-79 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Участники торгов в четверг предпочли занять выжидательные позиции ввиду признаков стабилизации нефтяных котировок и ожидания данных Минфина об операциях в рамках бюджетного правила в июле, способных определить закрытие недели ключевыми валютными парами, отмечает эксперт. "По-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в сторону некоторого повышения валютных курсов. Целевыми по юаню на пятницу видим 11,4-12 руб. за юань, по доллару, с учетом наметившегося ослабления позиций американской валюты на мировых рынках, - 77-79 руб./$1", - пишет Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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