Рынок акций РФ упал к уровню недельной давности на ожиданиях паузы в смягчении ДКП ЦБ

Москва. 2 июля. Российский рынок акций в четверг ускорил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $71 за баррель) и усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 2255 пунктов, растеряв весь коррекционный рост, наблюдавшийся с конца прошлой недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2256,06 пункта (-3,8%), индекс РТС - 911,99 пункта (-3,4%). Среди индексных бумаг лидировали в снижении акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-6,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составил 77,9293 руб. (-33,59 копейки).

Также подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-5,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5% и -3,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-4,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-4,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-4,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-2,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,5% "префы"), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

Из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась также до 6,01% с 5,82% на 22 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган заявил в четверг, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне не означает, что Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) таким шагом.

"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании. То, что ЦБ сделал шаг 25 пунктов в июне, не означает, что дальнейшие шаги ЦБ будут именно такого масштаба, размера", - сообщил Ганган журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Также Ганган отметил, что текущие цены в июне, исходя из недельных данных, вырастут примерно на треть процентного пункта из-за цен на бензин и дизельное топливо, но важен не сам всплеск цен, а косвенные эффекты и их масштаб.

Банк России в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Также глава ЦБ отметила, что на фондовый рынок РФ влияет и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки, при этом оснований для какого-либо экстренного вмешательства государства, в том числе в виде скупки активов, сейчас нет.

Банк России не считает, что недавнее затяжное падение российского фондового рынка вызвано продажами бумаг, принадлежащих нерезидентам. "Нет, к фундаментальным факторам ту причину, которую вы назвали, я не отнес бы", - заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Банк России учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе, к тому моменту правительство РФ должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил журналистам советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по итогам быстрого роста в последние дни, индекс МосБиржи резко откатился вниз.

Позитива не появилось, а негатив усилился. Несмотря на замедление инфляции в недельном выражении, годовая инфляция вернулась выше 6%, о чем накануне сообщил Росстат. Глава ЦБ Набиуллина в четверг заявила, что ожидания по траектории ключевой ставки "сместились чуть вверх". В геополитике, в разрезе украинского конфликта, продолжается период эскалации. В ЕС заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию. Цены на нефть продолжили снижаться, приближаясь к уровням до ближневосточного конфликта, а рубль приостановил ослабление, констатирует эксперт.

В пятницу в США выходной в связи с национальным праздником. В еврозоне будет опубликован композитный индекс деловой активности (PMI) за июнь, в КНР - PMI в сфере услуг (от Caixin). В Санкт-Петербурге в пятницу завершится Финансовый конгресс Банка России. ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) раскроет операционные результаты за 6 месяцев.

"В преддверии выходных и без ярких новостей сложно ожидать большой торговой активности. Индекс МосБиржи, вероятно, останется ниже 2300 пунктов, важная поддержка - район 2220 пунктов", - считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, снижение рынка акций в четверг переросло к вечеру в обвал, индекс МосБиржи рухнул существенно ниже 2300 пунктов. Долгосрочные ожидания инвесторов относительно траектории ключевой ставки ЦБ РФ резко изменились в худшую сторону после заявлений главы Центробанка Набиуллиной о том, что в текущем году макроэкономическая обстановка может потребовать более высокой траектории ставки.

Несмотря на то, что акции существенно упали и выглядят весьма дешево, покупать никто не торопится. Инвесторы в наибольшей степени следят за макроэкономическими данными по России, которые могут повлиять на инфляционные ожидания и будущую динамику ключевой ставки. Геополитика оказала негативное влияние на рынок еще в июне, перемен в этой области к лучшему для России сценарию пока не видно. Кроме того, обвал цен на нефть до $70 за баррель также не способствует оптимизму в "голубых фишках". Инвесторы выходят из рискованных активов, а те, кто уже продал, пока предпочитают взять паузу и находиться в стороне от рынка, пока не улучшится макроэкономический, а также геополитический фон.

На нефтяном рынке также продолжается падение. Пока положительных новостей о переговорах между США и Ираном нет, есть только заведомо невыполнимые требования каждой из сторон друг к другу, но на нефтяном рынке цены падают в ожидании профицита сырья. Цена Brent до конца недели будет двигаться в коридоре $68-73 за баррель, индекс МосБиржи - в рамках 2200-2300 пунктов, считает аналитик.

На рост недельной инфляции в РФ больше всего повлиял скачок цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, составивший более чем 2% за неделю. Рост цен на топливо способствовал росту транспортных издержек, которые уже за неделю 23-29 июня начали проявляться в росте цен на некоторые продукты питания и непродовольственные товары. Такая динамика может означать, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 июля может быть принято решение о сохранении ключевой ставки впервые после целой серии понижений. Вопрос о повышении ставки, судя по недавнему резюме обсуждения ключевой ставки от 19 июня, уже находится в повестке дня заседаний регулятора. Все это может означать, что экономический рост в России может оказаться слабее ожиданий, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций ускорил снижение в отсутствие "бычьих" драйверов движения и реагируя на "ястребиные" комментарии представителей ЦБ РФ.

Совет директоров "Инарктики" (MOEX: AQUA) (+2,3%, до 339,9 рубля) в четверг обсуждает вопрос обратного выкупа акций, выгодные условия которого наряду с перспективой улучшения финансовых результатов компании в этом году могут поддерживать котировки. Бумаги до 6 июля включительно также торгуются с дивидендами за 2025 год в размере 10 руб. с текущей доходностью около 2,9%, хотя "Инарктика" получила годовой убыток по МСФО в размере 2,2 млрд руб. против прибыли в размере 7,7 млрд руб. годом ранее. На данный момент известно, что выручка "Инарктики" за 4 месяца 2026 года выросла на 31% г/г (до 9 млрд руб.) при скачке вылова рыбы на 59% г/г, а реализации готовой продукции - на 63% г/г, что было связано в том числе с низкой базой сравнения прошлого года.

Нефтяные котировки продолжают обновление минимумов с конца февраля и вплотную подошли к отметке $70 за баррель Brent на надеждах восстановления поставок нефти с Ближнего Востока. Недавние данные Минэнерго США при этом показали рост производства нефти в стране в апреле до рекордных 13,93 млн б/с, что указывает на достаточное мировое предложение на рынке. Следующими целями движения фьючерсов на Brent при пробое $70 могут стать уровни $68,5 и $65,5 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС откатились на фоне заявлений главы ЦБ РФ Набиуллиной о смещении вверх ожиданий по траектории ключевой ставки. Набиуллина при этом также подчеркнула важность влияния роста цен на топливо на инфляционные ожидания в июле и необходимость оценки данного показателя. Поддержки российскому рынку на данный момент не приходится ждать ни со стороны геополитического фона в отношении украинского конфликта, ни от цен на нефть, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,5%, австралийский ASX - на 0,01%, южнокорейский Kospi упал на 7,9%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,8%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,6-2,2%), в США нет единого вектора (индексы S&P 500 и Nasdaq к 19:00 мск снизились на 0,2-1,5%, Dow подрос на 0,7%).

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены находятся на минимумах за 4 месяца благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:02 мск в четверг составила $70,82 за баррель (-1% и -1,9% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $67,78 за баррель (-1,2% и -1,3% накануне).

Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Согласно этим данным, за последние шесть дней до среды включительно Саудовская Аравия отгружала нефть в объеме порядка 6,3 млн баррелей в сутки. Это примерно соответствует среднему уровню поставок за 2025 год и составляет около 90% объемов, поставлявшихся страной в феврале.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти из ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в снижении акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-8,7%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-7,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,3%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-6,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5% и -5,3% "префы").

Выросли акции ПАО "МГКЛ" (+12,2%), "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,1%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,6%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+2,1%), ПАО "Инарктика" (+2,1%).

Акции "МГКЛ" поднялись к уровню начала марта на новостях, что совет директоров компании одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций объемом до 897 млн руб., в рамках программы также возможен выкуп облигаций.

Доля акций "МГКЛ" в свободном обращении в результате реализации программы может сократиться с текущих 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.). Ожидается, что уменьшение free float будет способствовать повышению акционерной стоимости, отмечает МГКЛ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,93 млрд рублей (из них 12,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,32 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,79 млрд рублей на акции "Т-Технологии").