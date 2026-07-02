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02 июля 2026 года 19:33

Рубль в четверг слегка подрос в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 2 июля. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подрос, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,462 руб., что на 0,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 3 июля на 33,59 копейки, до 77,9293 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,85 копейки, до 88,7069 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"В последние недели спрос на иностранную валюту был очень высоким, и вчера рубль дешевел до 11,67 руб. за юань. Возможно, экспортеры нарастили продажи валюты, тем самым стабилизировали курс рубля, и сегодня он торговался на уровне 11,45 руб. за юань, но тренд для него по-прежнему остается нисходящим", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы на внутренний рынок продолжат приходить повышенные объемы экспортной выручки. Действия Минфина и ЦБ с валютой будут способствовать умеренному ослаблению национальной валюты. Процесс плавного снижения ставки ЦБ пока не будет активно влиять на курс рубля, а наибольший фактор риска для рубля представляет возможное введение новых жестких внешних санкций", - считают аналитики "Финама".

Участники рынка анализируют заявления представителей ЦБ РФ на Финансовом конгрессе и находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне, которая ожидается в пятницу, 3 июля.

Риски повторного ослабления рубля по отношению к юаню до уровня 11,6 руб. в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эксперты отмечают, что в последние дни на валютном рынке наблюдаются повышенные уровни волатильности. Сейчас фокус игроков сместился с нерегулярных операций с валютой ЦБ в сторону регулярных операций Минфина. "Риски повторного ухода курса пары юань/рубль к уровню 11,60 руб. в целом пока сохраняются", - говорится в комментарии.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне не означает, что Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) таким шагом, заявил директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

По его словам, курс рубля складывается под действием фундаментальных факторов, они привели к его недавнему укреплению. Ганган подчеркнул, что в последнее время курс складывался под действием более слабого импорта, сокращения внешнего долга, ухода нерезидентов, а также жесткой денежно-кредитной политики.

Кроме того, за последние три-четыре года существенно сократился внешний долг. "Нам просто физически нужно меньше валюты покупать, чтобы выплачивать проценты по этому внешнему долгу", - отметил директор департамента ЦБ.

Раньше также важным фактором курсообразования была конвертация нерезидентами дивидендов российских компаний в валюту, но после ухода большой части иностранцев с российского рынка эта ситуация изменилась.

"Все эти факторы мне кажутся фундаментальными, они действительно привели к тому, что курс в 2025-2026 годах существенно укрепился. И, конечно же, жесткая денежно-кредитная политика способствовала тому, что граждане и бизнес на самом деле предпочитали больше держать в рублях, в рублевых инструментах свои сбережения, делать инвестиции, нежели в валюте, поскольку дифференциал процентных ставок был сильно в пользу российской валюты", - отметил директор департамента ЦБ.

Ганган также сообщил, что Банк России продолжает изучать вопрос публикации прогноза по курсу рубля, однако формат этих данных может быть не таким, как все ожидают.

Позднее Ганган высказал мнение, что коррекция курса рубля после его укрепления связана с ситуацией на товарно-сырьевых рынках. "Коррекция, которая сейчас наблюдается в курсе, на мой взгляд, она исключительно связана с коррекцией на товарно-сырьевых рынках", - сообщил директор департамента ЦБ в эфире радио РБК.

"Если посмотреть на курс, где он был год назад, то он примерно был на нынешних уровнях. Понятно, что есть определённые флуктуации, что естественно для плавающего курса особенно в условиях, когда у нас меняются условия торговли. Я имею в виду, что за последние три-четыре месяца у нас очень волатильными были цены на сырьевых рынках, мировых сырьевых рынках. На самом деле вся эта флуктуация последних двух-трёх месяцев, она связана исключительно и преимущественно, на мой взгляд, с колебаниями цен. Речь не только про нефтяные цены, там росли и другие товары сырьевого экспорта РФ", - отметил он.

Глава департамента ЦБ добавил, что курс рубля последние полтора года находится в широком диапазоне 75-85 рублей за доллар США.

"Если мы посмотрим на колебания в целом валютных пар в мире, то за последнее время они действительно везде выросли. И на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем по динамике курса рубля, оно справедливо и для многих валют развивающихся рынков. Поэтому в этом смысле мы сейчас находимся в некотором общемировом тренде", - подчеркнул Ганган.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо.

С начала месяца рост потребительских цен к 29 июня составил 0,85%, с начала года - 4,17%.

Годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 29 июня на уровне 6,00%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец июня 10 июля.

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Для нас, как для Центрального Банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. Правильно сказали, что от этого существуют проинфляционные риски. Но здесь тоже очень важно, не просто чтобы проинфляционный риск реализовался. Потому что это могут быть разовые шоки предложения, носить временный характер, и мы исходим из того, что они будут носить временный характер", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Набиуллина отметила, что важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, и прежде всего через инфляционные ожидания. "Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сказала она.

Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки Банка России без изменений по итогам июльского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Следующее заседание регулятора пройдет 24 июля 2026 года, оно является опорным. ЦБ обновит среднесрочный прогноз и, вероятно, пересмотрит траекторию ставки на 2026-2028 годы, отмечают эксперты.

Текущий консенсус рынка предполагает выбор между еще одним снижением на 25 б.п. (до 14% годовых) и паузой.

"На фоне ускорения инфляции и сохраняющихся проинфляционных факторов мы считаем наиболее вероятным сценарием сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании", - пишут аналитики в комментарии.

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле может составить максимум 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

Данные по инфляции огорчают, причем в период, когда исторически инфляция держится на околонулевом уровне, а то и совсем уходит в отрицательную зону из-за падения цен на плодоовощную продукцию, говорится в комментарии эксперта.

По данным Росстата, за неделю по 29 июня рост потребительских цен составил 0,22% против 0,25% неделей ранее, а годовой показатель вырос до 6,01% с 5,85%. Основной вклад в удорожание товаров вносит рост цен на топливо, и его негативное влияние будет лишь усиливаться, отмечает Зацепин. "При таких вводных лучшее, на что мы можем надеяться 24 июля, - это снижение ключевой ставки на 0,25 п.п.", - пишет аналитик инвесткомпании.

Цены на нефть теряют более 1% в четверг вечером, торгуются у минимумов за четыре месяца благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $70,73 за баррель, что на 1,16% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,28%, до $67,69 за баррель.

Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Согласно этим данным, за последние шесть дней до среды включительно Саудовская Аравия отгружала нефть в объеме порядка 6,3 млн баррелей в сутки. Это примерно соответствует среднему уровню поставок за 2025 год и составляет около 90% объемов, поставлявшихся страной в феврале.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду уменьшилась на 3 базисных пункта - до 14,22% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно предыдущего торгового дня и в четверг остались на отметках 14,09% и 14,52% годовых соответственно, версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 15,35% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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