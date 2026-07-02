Цена нефти может стабилизироваться около $70/барр. к концу 2026г - УК ПСБ

Мировые цены на нефть марки Brent в базовом сценарии могут стабилизироваться около $70 за баррель к концу 2026 года с тенденцией к дальнейшей коррекции в 2027 году, считают аналитики УК ПСБ.

Быстрое восстановление поставок с Ближнего Востока уравновешивается необходимостью восстановления запасов и рисками новых обострений между США с Ираном, отмечают эксперты в стратегии на 2П26. Восполнение запасов требуется для защиты экономик от ценовых шоков.

Возможно некоторое сокращение дисконта Urals из-за снижения ставок фрахта. Это означает, указывают аналитики, что цена на российскую нефть марки Urals в отечественных портах может несколько сблизиться со стоимостью эталона нефти марки Brent. Однако это сближение компенсирует лишь малую часть коррекции мировых цен, говорится в стратегии.

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