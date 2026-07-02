Потенциал роста цены акций Совкомбанка составляет более 50% - "Т-Инвестиции"

Акции Совкомбанка в настоящее время интересны для покупки, потенциал роста котировок составляет более 50% от текущего уровня, считает главный аналитик брокера "Т-Инвестиции" Егор Дахтлер.

Банковский сектор оказался устойчивее рынка, констатирует эксперт.

Больше половины публичных банков опередило индекс Мосбиржи по динамике акций, а Банк России повысил прогноз прибыли сектора на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей.

Финансовые результаты эмитентов сектора в основном остаются сильными, отмечает аналитик.

При этом жесткий сигнал ЦБ в июне стал главным негативом для сектора. Долгий период высоких ставок означает более слабый рост кредитования, давление на качество активов и риск снижения оценки банковских акций, говорится в материале брокера.

"В текущих условиях сохраняем фокус на стабильных крупных игроках с высокой рентабельностью. В топ-пиках - Сбербанк и "ДОМ.РФ". Сейчас для покупки также интересны акции Совкомбанка. По нашим оценкам, у бумаг эмитента один из самых высоких потенциалов роста в секторе - более 50%", - пишет Дахтлер.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.